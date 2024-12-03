https://ria.ru/20241203/tbilisi-1987189624.html
За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД
За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД - РИА Новости, 03.12.2024
За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД
За пять дней акций протестов в Тбилиси 143 сотрудника МВД Грузии получили тяжкие повреждения, почти 300 человек задержаны, сообщает министерство. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:24
2024-12-03T20:24
2024-12-03T20:24
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. За пять дней акций протестов в Тбилиси 143 сотрудника МВД Грузии получили тяжкие повреждения, почти 300 человек задержаны, сообщает министерство. "В результате насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения… На данном этапе в административном порядке задержаны 293 человека. Среди задержанных в Тбилисский городской суд уже переданы материалы административного дела 108 человек, из них в отношении 89 человек дела завершены", - отмечено в заявлении МВД. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД
За пять дней протестов в Тбилиси 143 сотрудника МВД получили тяжкие повреждения
ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. За пять дней акций протестов в Тбилиси 143 сотрудника МВД Грузии получили тяжкие повреждения, почти 300 человек задержаны, сообщает министерство.
"В результате насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения… На данном этапе в административном порядке задержаны 293 человека. Среди задержанных в Тбилисский городской суд уже переданы материалы административного дела 108 человек, из них в отношении 89 человек дела завершены", - отмечено в заявлении МВД.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии
28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.