https://ria.ru/20241203/tbilisi-1987189624.html

За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД

За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД - РИА Новости, 03.12.2024

За пять дней протестов в Тбилиси пострадали 143 сотрудника МВД

За пять дней акций протестов в Тбилиси 143 сотрудника МВД Грузии получили тяжкие повреждения, почти 300 человек задержаны, сообщает министерство. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:24

2024-12-03T20:24

2024-12-03T20:24

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. За пять дней акций протестов в Тбилиси 143 сотрудника МВД Грузии получили тяжкие повреждения, почти 300 человек задержаны, сообщает министерство. "В результате насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения… На данном этапе в административном порядке задержаны 293 человека. Среди задержанных в Тбилисский городской суд уже переданы материалы административного дела 108 человек, из них в отношении 89 человек дела завершены", - отмечено в заявлении МВД. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024