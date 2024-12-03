https://ria.ru/20241203/rospotrebnadzor-1987146233.html

Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян lb в России

Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян lb в России - РИА Новости, 03.12.2024

Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян lb в России

Риски распространения разновидности оспы обезьян lb в России исключены, ситуация на контроле Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:48

2024-12-03T17:48

2024-12-03T17:48

здоровье - общество

россия

бурунди

уганда

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Риски распространения разновидности оспы обезьян lb в России исключены, ситуация на контроле Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства. "В связи с появившейся в СМИ информацией о распространении вируса оспы обезьян клады Ib в мире Роспотребнадзор сообщает: клада Ib была впервые обнаружена в Демократической Республике Конго (ДРК) и зарегистрирована в апреле 2024 года. Данной кладой преимущественно затронуты восточные районы ДРК и соседние страны – Бурунди, Уганда, Руанда, Кения, Зимбабве и Замбия. Активное распространение данной клады за пределами Африканского континента не зафиксировано", - говорится в сообщении. В России во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием системы "Периметр", отметили в пресс-службе. "Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20241201/pnevmoniya-1986715776.html

россия

бурунди

уганда

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здоровье - общество, россия, бурунди, уганда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)