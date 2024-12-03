https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986848520.html

3 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 3 декабря в России и в мире по календарю

3 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

3 декабря 2024 года в России свой профессиональный праздник отмечают юристы, это памятная дата – День Неизвестного Солдата, а также Международный день... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:00

2024-12-03T06:00

2024-12-03T06:00

праздники

религиозные праздники

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. 3 декабря 2024 года в России свой профессиональный праздник отмечают юристы, это памятная дата – День Неизвестного Солдата, а также Международный день инвалидов. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря. Это памятная дата установлена в честь российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. Символичным местом поклонения для всех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они похоронены, стал мемориал у Кремлевской стены.3 декабря считается днем рождения атомного ледокольного флота России. В 1959 году в этот день на первом в мире атомном ледоколе “Ленин” был поднят государственный флаг СССР.Профессиональный праздникДень юриста в России отмечается 3 декабря. Указ об установлении праздника подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 февраля 2008 года. Поздравления получают все, кто связан с юриспруденцией, – правозащитники, адвокаты, судьи, следователи, прокуроры, нотариусы, юрисконсульты. Ассоциация юристов России вручает высшую юридическую премию – “Юрист года”.Церковный праздникПравославные верующие в этот день отмечают Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Кроме того, это день памяти:Народный праздник3 декабря по народному календарю отмечается Проклов день. Верующие готовятся к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы. В день святого Прокла принято просить его об удаче и финансовом благополучии. Считается, что он оберегает путешественников от возможных неприятностей в дороге. Но приметы не советуютотправляться в длительное путешествие именно в этот день. В старину считалось, что особенно тщательно нужно мыть руки, чтобы нечисть не наслала болезней. Не желательно ложиться спать поздно.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года. Главная цель – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, защите их достоинства, прав и благополучия, а также показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья являются полноценными членами общества.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 3 декабря в разные годы:1586 – в Англию из Колумбии впервые был завезен картофель.1965 – в Великобритании вышел альбом Rubber Soul группы “The Beatles”.1966 – у Кремлёвской стены были погребены останки Неизвестного солдата.1971 – дата начала третьей индо-пакистанской войны.1989 – официальная дата окончания “холодной войны”. Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявили, что их страны не являются противниками.1992 – было отправлено первое смс сообщение.1994 – Sony представила свою первую игровую консоль PlayStation.1999 – космический аппарат Mars Polar Lander потерял связь с НАСА во время входа в атмосферу Марса.Именины3 декабря день ангела празднуют: Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Осип, Остап, Сидор, Эмиль, Анна, Татьяна, Фёкла.

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https://ria.ru/20241202/den_yurista-1913155029.html

https://ria.ru/20231204/bogoroditsy-1913252920.html

https://ria.ru/20241202/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241108/nedelya-1982566828.html

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праздники, религиозные праздники, общество