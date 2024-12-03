https://ria.ru/20241203/odnoklassniki-1986951690.html

ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами

ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами - РИА Новости, 03.12.2024

ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами

Одноклассники представили бесконечную ленту рекомендаций под всеми публикациями, размещенными в соцсети. Обновление позволит активным пользователям проще... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:00

2024-12-03T11:00

2024-12-03T11:00

общество

соцсети

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Одноклассники представили бесконечную ленту рекомендаций под всеми публикациями, размещенными в соцсети. Обновление позволит активным пользователям проще ориентироваться в предлагаемом контенте и быстрее выбирать наиболее интересные и визуально привлекательные посты для просмотра.Алгоритмы социальной сети анализируют процесс потребления контента пользователями и предлагают наиболее активным из них сетку рекомендуемых постов в формате бесконечной ленты. Это не только текстовый и фотоконтент, но и видеоролики. При этом, пользователи, которые менее углубленно погружаются в контент на платформе, будут видеть в рекомендациях меньшее, но оптимальное для них количество постов.Новый интерфейс не только удобнее для пользователей, но и для авторов. Люди смогут быстрее находить и подписываться на релевантные группы в ОК, а блогеры получат большее количество просмотров своих публикаций, повысят вовлеченность и охват публикуемого контента среди целевой аудитории."Мы постоянно работаем над улучшением пользовательского опыта в соцсети, чтобы люди могли потреблять еще больше полезного контента. Теперь в ОК будет еще проще ориентироваться в рекомендациях – обновленный интерфейс позволит выбрать наиболее интересные и релевантные материалы, будь то тексты, фото или видео. Сейчас рекомендации в ОК стали визуально более упорядоченными и удобными", – комментирует директор по продукту ОК Александр Москвичев.Обновленный интерфейс доступен на экранах всех публикаций в ОК, в том числе в сервисе "Увлечения" в мобильной версии приложения, а также на iOS и Android.

https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html

https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, соцсети, одноклассники, технологии