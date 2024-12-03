https://ria.ru/20241203/novoseltsev-1987138185.html

Новосельцев: имя маршала Жукова неразрывно связано с Победой над фашизмом

Новосельцев: имя маршала Жукова неразрывно связано с Победой над фашизмом - РИА Новости, 03.12.2024

Новосельцев: имя маршала Жукова неразрывно связано с Победой над фашизмом

Имя маршала Георгия Жукова неразрывно связано с Великой Победой советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:05

2024-12-03T17:05

2024-12-03T17:05

калужская область

калужская область

россия

георгий жуков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Имя маршала Георгия Жукова неразрывно связано с Великой Победой советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, сообщил председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Заявление прозвучало во вторник в музее Жукова, где прошел круглый стол на тему: "Имя, слава, память – маршал Победы Г. К. Жуков". Его организатором выступил молодежный парламент при Законодательном Собрании области. Приветствуя гостей, Новосельцев подчеркнул, что в 2017 году депутаты дополнили перечень региональных памятных дат Днем рождения Георгия Константиновича Жукова. "Его имя неразрывно связано с Великой Победой советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Вся жизнь Жукова была неразрывно связана со служением Отечеству", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. Он напомнил, что в следующем году в России будут отмечать 80-летие Победы в ВОВ. "Георгий Константинович как никто другой понимал ее цену и значение. Он считал, что необходимо донести до последующих поколений героический дух победителей. Сегодня мы также переживаем непростое время, и многое в этой ситуации перекликается с историческими событиями. Снова с оружием в руках нам приходится защищать свою независимость и безопасность. Сегодня ребята, наши земляки, там, на передовой, вновь сражаются за нашу свободу. Работу по помощи фронту мы ни на минуту не прекращаем. Низкий поклон бойцам", - добавил он. В рамках круглого стола спикер рассказал о той работе, которая проводится в Калужской области в части патриотического воспитания. Ее частью является присвоение населенным пунктам почетных званий "Город и рубеж воинской доблести". Уже готовится к изданию книга, посвященная этим населенным пунктам. В этом году принят закон о почетном звании "Территория партизанской славы".

https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html

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калужская область, россия, георгий жуков