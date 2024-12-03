https://ria.ru/20241203/novorossiysk-1987136715.html

Память воинов почтили в Новороссийске в День Неизвестного Солдата

Память воинов почтили в Новороссийске в День Неизвестного Солдата - РИА Новости, 03.12.2024

Память воинов почтили в Новороссийске в День Неизвестного Солдата

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, прошли в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:02

2024-12-03T17:02

2024-12-03T17:02

новороссийск

россия

андрей кравченко (государственный служащий)

день неизвестного солдата

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, прошли в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. День Неизвестного Солдата в России отмечают уже в 10-й раз в память о стойкости и мужестве солдат, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей Родины, но чьи имена остаются неизвестными. Венки и цветы были возложены утром во вторник к подножью памятника Неизвестному матросу на набережной города-героя Новороссийска. В церемонии приняли участие представители администрации и городской думы, ветеранские организации и действующие военнослужащие, юнармейцы и общественники. Традиционно к мероприятию примкнули члены Новороссийского центра поисковых работ. 10 лет назад именно по инициативе поисковиков была предложена и утверждена эта памятная дата. Собравшиеся почтили память всех без вести пропавших на полях сражений минутой молчания. Торжественным маршем, отдавая честь, прошлись по набережной военнослужащие частей Новороссийского гарнизона. После этого на постамент памятника были возложены цветы и венки. За 26 лет участниками Новороссийского центра поисковых работ обнаружены останки более 2 тысяч защитников Новороссийска. По сохранившимся документам и личным вещам удается идентифицировать лишь немногих. Останки всех обнаруженных бойцов с почестями предают земле на кладбище Кабахаха. Ритуал перезахоронения является ежегодным, он приурочен ко Дню освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 16 сентября. "Ежегодно на Малой Земле проводится ритуал закладки имен в капсулу памяти. На сегодняшний день в ней хранится уже 23 677 фамилий. Вечная слава героям! Наш долг — сохранить память и увековечить подвиг каждого бойца", - отметил в своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.

https://ria.ru/20241121/kravchenko-1984964956.html

https://ria.ru/20241115/pomosch-1983884864.html

новороссийск

россия

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новороссийск, россия, андрей кравченко (государственный служащий), день неизвестного солдата