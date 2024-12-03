https://ria.ru/20241203/niderlandy-1987161180.html

Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum

Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum - РИА Новости, 03.12.2024

Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum

Подготовка 35 украинцев на борту нидерландского минного тральщика Makkum завершилась, корабль был выведен из эксплуатации и передан Украине, сообщило... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:39

2024-12-03T18:39

2024-12-03T19:13

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ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Подготовка 35 украинцев на борту нидерландского минного тральщика Makkum завершилась, корабль был выведен из эксплуатации и передан Украине, сообщило министерство обороны Нидерландов во вторник. "Тридцать пять украинцев прошли обучение на борту нидерландского минного тральщика Makkum", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Подготовка украинского экипажа длилась более двух месяцев. Сообщается, что Королевские военно-морские силы Нидерландов вывели из эксплуатации корабль Makkum 25 ноября и передали его Украине. Ранее в этом году Нидерланды отдали ВМС Украины другой тральщик - Vlaardingen.

https://ria.ru/20241128/niderlandy-1986196213.html

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