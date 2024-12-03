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Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum - РИА Новости, 03.12.2024
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18:39 03.12.2024 (обновлено: 19:13 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/niderlandy-1987161180.html
Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum
Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum - РИА Новости, 03.12.2024
Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum
Подготовка 35 украинцев на борту нидерландского минного тральщика Makkum завершилась, корабль был выведен из эксплуатации и передан Украине, сообщило... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:39
2024-12-03T19:13
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ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Подготовка 35 украинцев на борту нидерландского минного тральщика Makkum завершилась, корабль был выведен из эксплуатации и передан Украине, сообщило министерство обороны Нидерландов во вторник. "Тридцать пять украинцев прошли обучение на борту нидерландского минного тральщика Makkum", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Подготовка украинского экипажа длилась более двух месяцев. Сообщается, что Королевские военно-морские силы Нидерландов вывели из эксплуатации корабль Makkum 25 ноября и передали его Украине. Ранее в этом году Нидерланды отдали ВМС Украины другой тральщик - Vlaardingen.
https://ria.ru/20241128/niderlandy-1986196213.html
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в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Нидерланды завершили подготовку украинского экипажа на корабле Makkum

Минобороны Нидерландов: 35 украинцев прошли обучение на минном тральщике Makkum

© AP Photo / Gero BreloerНидерландский минный тральщик Makkum
Нидерландский минный тральщик Makkum - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Gero Breloer
Нидерландский минный тральщик Makkum. Архивное фото
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ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Подготовка 35 украинцев на борту нидерландского минного тральщика Makkum завершилась, корабль был выведен из эксплуатации и передан Украине, сообщило министерство обороны Нидерландов во вторник.
"Тридцать пять украинцев прошли обучение на борту нидерландского минного тральщика Makkum", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подготовка украинского экипажа длилась более двух месяцев.
Сообщается, что Королевские военно-морские силы Нидерландов вывели из эксплуатации корабль Makkum 25 ноября и передали его Украине. Ранее в этом году Нидерланды отдали ВМС Украины другой тральщик - Vlaardingen.
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