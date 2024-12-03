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В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда - РИА Новости, 03.12.2024
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10:10 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/moskva-1986961623.html
В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда
В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда - РИА Новости, 03.12.2024
В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда
На пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве появятся четыре новых проезда, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:10
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
городское хозяйство москвы
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. На пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве появятся четыре новых проезда, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проект был утвержден Москомархитектурой. Помимо новых проездов, в том же районе проложат велодорожки, подготовят под застройку земельные участки и благоустроят территорию вокруг.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года в городе возвели свыше 60 километров дорог.
https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , городское хозяйство москвы, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Городское хозяйство Москвы, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда

Владимир Ефимов: в Москве в районе Фили-Давыдково появятся четыре новых проезда

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. На пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве появятся четыре новых проезда, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Проект был утвержден Москомархитектурой. Помимо новых проездов, в том же районе проложат велодорожки, подготовят под застройку земельные участки и благоустроят территорию вокруг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года в городе возвели свыше 60 километров дорог.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Ефимов: в Москве расширили возможности использования земельных участков
29 ноября, 14:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Городское хозяйство МосквыМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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