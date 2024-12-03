https://ria.ru/20241203/moskva-1986961623.html

В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда

В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда - РИА Новости, 03.12.2024

В Москве в районе Фили-Давыдково построят четыре новых проезда

На пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве появятся четыре новых проезда, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:10

2024-12-03T10:10

2024-12-03T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

городское хозяйство москвы

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. На пересечении Староволынской и Минской улиц в Москве появятся четыре новых проезда, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проект был утвержден Москомархитектурой. Помимо новых проездов, в том же районе проложат велодорожки, подготовят под застройку земельные участки и благоустроят территорию вокруг.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года в городе возвели свыше 60 километров дорог.

https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html

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