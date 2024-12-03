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Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/minoborony-1987094864.html
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:37
2024-12-03T14:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямого попадания FPV-дроном танк боевиков ВСУ был поражен", - говорится в сообщении. На видео танк едет по кромке поля вдоль скинувших листья деревьев, когда его атакует дрон.
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987006898.html
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Уничтожение дроном танка ВСУ в Харьковской области
В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы.
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ FPV-дроном в Харьковской области

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области.
"В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямого попадания FPV-дроном танк боевиков ВСУ был поражен", - говорится в сообщении.
На видео танк едет по кромке поля вдоль скинувших листья деревьев, когда его атакует дрон.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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