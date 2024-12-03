https://ria.ru/20241203/minoborony-1987094864.html

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:37

2024-12-03T14:37

2024-12-03T14:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения танка ВСУ расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямого попадания FPV-дроном танк боевиков ВСУ был поражен", - говорится в сообщении. На видео танк едет по кромке поля вдоль скинувших листья деревьев, когда его атакует дрон.

https://ria.ru/20241203/ukraina-1987006898.html

харьковская область

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Уничтожение дроном танка ВСУ в Харьковской области В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы. 2024-12-03T14:37 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина