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В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина - РИА Новости, 03.12.2024
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12:26 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/liniya-1987067555.html
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина - РИА Новости, 03.12.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:26
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что россиянам не нужно заранее специально готовиться к отправке своих вопросов, так как "телефон всегда под рукой". "Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы граждан и в общем многообразны. Обо всем сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о точных датах проведения совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путина. Ранее сообщалось, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится и пройдет в один из четвергов декабря.
https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина

Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей прямой линии Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит "прямую линию"
Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит "прямую линию". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что россиянам не нужно заранее специально готовиться к отправке своих вопросов, так как "телефон всегда под рукой".
"Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы граждан и в общем многообразны. Обо всем сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о точных датах проведения совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путина.
Ранее сообщалось, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится и пройдет в один из четвергов декабря.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре
13 ноября, 11:55
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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