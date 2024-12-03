https://ria.ru/20241203/liniya-1987067555.html

В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина

В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина - РИА Новости, 03.12.2024

В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:26

2024-12-03T12:26

2024-12-03T12:26

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что россиянам не нужно заранее специально готовиться к отправке своих вопросов, так как "телефон всегда под рукой". "Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы граждан и в общем многообразны. Обо всем сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о точных датах проведения совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путина. Ранее сообщалось, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится и пройдет в один из четвергов декабря.

https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, прямая линия с владимиром путиным