https://ria.ru/20241203/liniya-1987067555.html
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина - РИА Новости, 03.12.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:26
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915874212_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_01a5aa920f4e60bbdd8f30011cbf69c7.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, отметив, что россиянам не нужно заранее специально готовиться к отправке своих вопросов, так как "телефон всегда под рукой". "Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой, средства, по которым собираются вопросы граждан и в общем многообразны. Обо всем сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о точных датах проведения совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путина. Ранее сообщалось, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится и пройдет в один из четвергов декабря.
https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915874212_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_ed1828211a31270d1092b742d8319beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
Песков пообещал своевременно сообщить о дате предстоящей прямой линии Путина