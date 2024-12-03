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Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой* - РИА Новости, 03.12.2024
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18:13 03.12.2024 (обновлено: 18:14 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/lazareva-1987157307.html
Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*
Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой* - РИА Новости, 03.12.2024
Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*
Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:13
2024-12-03T18:14
происшествия
россия
татьяна лазарева
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Дело зарегистрировано 2 декабря", - сказал собеседник агентства. Дата судебного заседания пока не назначена, дело рассмотрят заочно. Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*

Суд зарегистрировал дело об оправдании терроризма в отношении Татьяны Лазаревой

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Дело зарегистрировано 2 декабря", - сказал собеседник агентства.
Дата судебного заседания пока не назначена, дело рассмотрят заочно.
Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.
Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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