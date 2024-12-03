https://ria.ru/20241203/lazareva-1987157307.html

Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*

Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой* - РИА Новости, 03.12.2024

Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*

Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:13

2024-12-03T18:13

2024-12-03T18:14

происшествия

россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Дело зарегистрировано 2 декабря", - сказал собеседник агентства. Дата судебного заседания пока не назначена, дело рассмотрят заочно. Лазарева* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. Лазарева* заочно арестована, находится в международном розыске.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

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происшествия, россия, татьяна лазарева