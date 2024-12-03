https://ria.ru/20241203/krasnodar-1987091967.html

В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях

В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях - РИА Новости, 03.12.2024

В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях

Полиция Краснодара начала проверку после появления информации в соцсетях о выпавших из маршрутки детях, сообщает УМВД краевой столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:24

2024-12-03T14:24

2024-12-03T14:24

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 3 дек – РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления информации в соцсетях о выпавших из маршрутки детях, сообщает УМВД краевой столицы в Telegram-канале. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что вечером 2 декабря водитель маршрутки тронулся с места, не закрыв дверь, из-за чего якобы четверо детей выпали на улицу. В сети также появилось видео, где школьники толпой стоят в маршрутке с открытой дверью и кричат во время движения транспорта. "Вместе с тем, на основании выявленной в сети интернет информации, инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлена личность водителя пассажирского автобуса и его действиям дана правовая оценка с учётом всех обстоятельств и последствий инцидента", - говорится в сообщении. Отмечается, что в полицию Краснодара сообщений о подобных происшествиях не поступало.

https://ria.ru/20241203/kuzbass-1987049221.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар