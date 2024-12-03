https://ria.ru/20241203/krasnodar-1987091967.html
В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях
В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях - РИА Новости, 03.12.2024
В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях
Полиция Краснодара начала проверку после появления информации в соцсетях о выпавших из маршрутки детях, сообщает УМВД краевой столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:24
2024-12-03T14:24
2024-12-03T14:24
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 3 дек – РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления информации в соцсетях о выпавших из маршрутки детях, сообщает УМВД краевой столицы в Telegram-канале. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что вечером 2 декабря водитель маршрутки тронулся с места, не закрыв дверь, из-за чего якобы четверо детей выпали на улицу. В сети также появилось видео, где школьники толпой стоят в маршрутке с открытой дверью и кричат во время движения транспорта. "Вместе с тем, на основании выявленной в сети интернет информации, инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлена личность водителя пассажирского автобуса и его действиям дана правовая оценка с учётом всех обстоятельств и последствий инцидента", - говорится в сообщении. Отмечается, что в полицию Краснодара сообщений о подобных происшествиях не поступало.
https://ria.ru/20241203/kuzbass-1987049221.html
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происшествия, краснодар
В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях
Полиция Краснодара начала проверку после сообщений о выпавших из маршрутки детях
КРАСНОДАР, 3 дек – РИА Новости.
Полиция Краснодара начала проверку после появления информации в соцсетях о выпавших из маршрутки детях, сообщает УМВД краевой столицы в Telegram-канале
.
В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что вечером 2 декабря водитель маршрутки тронулся с места, не закрыв дверь, из-за чего якобы четверо детей выпали на улицу. В сети также появилось видео, где школьники толпой стоят в маршрутке с открытой дверью и кричат во время движения транспорта.
"Вместе с тем, на основании выявленной в сети интернет информации, инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлена личность водителя пассажирского автобуса и его действиям дана правовая оценка с учётом всех обстоятельств и последствий инцидента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полицию Краснодара
сообщений о подобных происшествиях не поступало.