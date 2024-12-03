https://ria.ru/20241203/khram-1984678611.html

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: дата праздника, история, как праздновать

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Девы Марии. И приходится на период Рождественского поста. История... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:26

2024-12-03T13:26

2024-12-03T13:27

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Посвящен он Девы Марии. И приходится на период Рождественского поста. История праздника, какого числа его отмечают в 2024, как проходит богослужение в этот день – в материале РИА Новости.Введение во Храм Пресвятой БогородицыПолное название праздника – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к числу двунадесятых – 12 главных православных торжеств.Какого числа отмечают праздникИз года в год дата праздника не меняется. И в 2024, как в любые другие года, Русская церковь отпразднует Введение во Храм 4 декабря. В отличие от католиков, живущих по григорианскому календарю, и православных церквей, использующих новоюлианский календарь. Они встретят праздник на 13 дней раньше – 21 ноября.Исключение составляют коптские месяцесловы. В них Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября.История праздникаВ основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм – для посвящения Богу.Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до преклонных лет оставались бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет: если родится дитя, непременно посвятить его Богу. И долгожданное чудо вскоре произошло.В первые годы Мария жила с родителями в Назарете. По достижении трех лет отец и мать девочки, собрав родственников и знакомых, с пением священных гимнов и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский храм.По сохранившимся свидетельствам святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками на ночлег.Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и близкие. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники.Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом служила площадка, к которой вели от земли 15 ступеней – по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.Встречать Деву Марию вышел даже сам первосвященник Захария – отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году дозволялось входить лишь самому первосвященнику с очистительной жертвенной кровью. И там Захария указал ей место молитвы.Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено входить для молитвы во внутренний алтарь.Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых и жили посвященные на служение Богу.В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.Когда Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники посоветовали ей оставить храм и выйти замуж. На это она ответила служителям, что дала обет навсегда остаться девой. И немало их удивила – ведь каждой израильтянке и израильтянину полагалось вступить в брак.Тогда первосвященник Захария предложил ее родственнику, уже немолодому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею.Значение праздникаВ воспоминание этого события церковь с древних времен установила празднество. Подтверждение тому можно найти в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена – мать императора Константина Великого – построила церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.В IV веке упоминание об этом празднике встречается в трудах святителя Григория Нисского. В VIII столетии проповеди в день Введения произносили святители Константинопольские патриархи Герман и Тарасий.А с IX века праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.

https://ria.ru/20241127/post-1909431934.html

https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html

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Никита Бизин

иерусалим, восток, религия, религиозные праздники, русская православная церковь, православие, календарь