https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987011008.html

На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма

На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма - РИА Новости, 03.12.2024

На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма

Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:33

2024-12-03T08:33

2024-12-03T08:33

средняя азия

камчатка

россия

тихоокеанский флотский военный суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. "Гражданин одной из республик Средней Азии признан виновным в финансировании терроризма. Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241114/vsu-1983697167.html

средняя азия

камчатка

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средняя азия, камчатка, россия, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия