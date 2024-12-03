https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987011008.html
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма - РИА Новости, 03.12.2024
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:33
2024-12-03T08:33
2024-12-03T08:33
средняя азия
камчатка
россия
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. "Гражданин одной из республик Средней Азии признан виновным в финансировании терроризма. Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241114/vsu-1983697167.html
средняя азия
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средняя азия, камчатка, россия, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Средняя Азия, Камчатка, Россия, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма
На Камчатке мужчина получил восемь лет за финансирование терроризма