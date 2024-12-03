Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987011008.html
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма - РИА Новости, 03.12.2024
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:33
2024-12-03T08:33
средняя азия
камчатка
россия
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. "Гражданин одной из республик Средней Азии признан виновным в финансировании терроризма. Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241114/vsu-1983697167.html
средняя азия
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
средняя азия, камчатка, россия, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Средняя Азия, Камчатка, Россия, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На Камчатке мужчина получил срок за финансирование терроризма

На Камчатке мужчина получил восемь лет за финансирование терроризма

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии за финансирование терроризма, мужчина получил восемь лет, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
"Гражданин одной из республик Средней Азии признан виновным в финансировании терроризма. Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Арест россиянки из Херсонской области, переводившей деньги ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Херсонской области арестовали россиянку, переводившую деньги ВСУ
14 ноября, 11:40
 
Средняя АзияКамчаткаРоссияТихоокеанский флотский военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала