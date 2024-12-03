https://ria.ru/20241203/gruziya-1987083875.html

Попытка устроить Майдан в Грузии провалилась, заявил премьер

Попытка устроить Майдан в Грузии провалилась, заявил премьер - РИА Новости, 03.12.2024

Попытка устроить Майдан в Грузии провалилась, заявил премьер

Оппозиция потерпела неудачу в попытках воплотить в Грузии сценарий украинского Майдана, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:37

2024-12-03T13:37

2024-12-03T14:12

грузия

в мире

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Оппозиция потерпела неудачу в попытках воплотить в Грузии сценарий украинского Майдана, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Нацмайдан" в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки", — сказал он.Премьер подчеркнул, что организаторы акций протеста, в том числе НПО, не смогут уйти от ответственности. По его словам, лидеры оппозиционных партий сидят в своих офисах и не участвуют в митингах, но это ничего не значит.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собирались на новый митинг.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков. Во время акций протеста пострадали свыше 110 правоохранителей.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

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грузия, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024