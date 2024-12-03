https://ria.ru/20241203/gruziya-1987077145.html
Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии
Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 03.12.2024
Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии
Организаторами акций в Тбилиси являются политики-оппозиционеры и неправительственные организации (НПО), они будут привлечены к ответственности, заявил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:07
2024-12-03T13:07
2024-12-03T13:21
грузия
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в мире
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Организаторами акций в Тбилиси являются политики-оппозиционеры и неправительственные организации (НПО), они будут привлечены к ответственности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе."Политики, которые являются организаторами протеста, в том числе НПО, не смогут уйти от ответственности",- заявил премьер на брифинге.По его словам, лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют на митингах, но это ничего не означает.
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987066147.html
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грузия, тбилиси, в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
Грузия, Тбилиси, В мире, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии
Кобахидзе: организаторов протестов в Грузии привлекут к ответственности