https://ria.ru/20241203/gruziya-1987077145.html

Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии

Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 03.12.2024

Организаторов протестов привлекут к ответственности, заявил премьер Грузии

Организаторами акций в Тбилиси являются политики-оппозиционеры и неправительственные организации (НПО), они будут привлечены к ответственности, заявил... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:07

2024-12-03T13:07

2024-12-03T13:21

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в мире

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Организаторами акций в Тбилиси являются политики-оппозиционеры и неправительственные организации (НПО), они будут привлечены к ответственности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе."Политики, которые являются организаторами протеста, в том числе НПО, не смогут уйти от ответственности",- заявил премьер на брифинге.По его словам, лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют на митингах, но это ничего не означает.

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