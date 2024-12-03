https://ria.ru/20241203/gosduma-1987151235.html

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России - РИА Новости, 03.12.2024

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Новые антироссийские санкции, которые планируют ввести США, выглядят как сотрясение воздуха, в России все работает, как прежде, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:47

2024-12-03T17:47

2024-12-03T17:47

россия

сша

алексей журавлев

джейк салливан

госдума рф

газпромбанк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новые антироссийские санкции, которые планируют ввести США, выглядят как сотрясение воздуха, в России все работает, как прежде, заявил РИА Новости во вторник первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал ввести новые санкции против России. "Все это выглядит как сотрясение воздуха, большинство мировых экспертов признает, что санкции не привели к ожидаемому результату - в России все работает, как прежде, и социального взрыва, на который, в том числе, был расчет, добиться тоже не удалось. Мы потеряли счет пакетам, и новость эта, похоже, для американской публики - мол, у демократов все еще есть порох в пороховницах, пусть и проиграли все и вся, но на Россию еще способны огрызаться", - сказал Журавлев. По его словам, российский военно-промышленный комплекс уже на 90% не зависит от западных комплектующих и не связан с американскими источниками финансирования, а банковская система функционирует в автономном режиме с собственной системой переводов и платежей. "В предыдущий раз это были санкции против "Газпромбанка" и нескольких функционеров российского ЦБ лично - в США, вероятно, почему-то считают, что именно такой путь поможет им, как сказано в новом заявлении, "подорвать мощь российской военной машины". Приятно, что признают мощь, непонятно, чего все-таки хотят добиться", - отметил депутат.

https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html

https://ria.ru/20241203/sanktsii-1986993041.html

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россия, сша, алексей журавлев , джейк салливан, госдума рф, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф)