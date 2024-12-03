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Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!" - РИА Новости, 03.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
12:03 03.12.2024 (обновлено: 12:10 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/forum-1987059812.html
Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!"
Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!" - РИА Новости, 03.12.2024
Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!", следует из программы форума. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:03
2024-12-03T12:10
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!", следует из программы форума.Выступление главы государства планируется на пленарной сессии форума, также ожидается сессия вопросов и ответов.&quot;13:00-14:00 Пленарная сессия. Выступление Президента РФ Владимира Путина. Сессия вопросов и ответов&quot;, - указано в программе.Модератором выступит глава ВТБ Андрей Костин.
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россия, владимир путин, андрей костин (банкир)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!"

Президент РФ Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовёт!"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
 Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!", следует из программы форума.
Выступление главы государства планируется на пленарной сессии форума, также ожидается сессия вопросов и ответов.
«

"13:00-14:00 Пленарная сессия. Выступление Президента РФ Владимира Путина. Сессия вопросов и ответов", - указано в программе.

Модератором выступит глава ВТБ Андрей Костин.
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)
 
 
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