https://ria.ru/20241203/forum-1987059812.html

Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!"

Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!" - РИА Новости, 03.12.2024

Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!", следует из программы форума. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:03

2024-12-03T12:03

2024-12-03T12:10

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!", следует из программы форума.Выступление главы государства планируется на пленарной сессии форума, также ожидается сессия вопросов и ответов."13:00-14:00 Пленарная сессия. Выступление Президента РФ Владимира Путина. Сессия вопросов и ответов", - указано в программе.Модератором выступит глава ВТБ Андрей Костин.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, андрей костин (банкир)