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Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией - РИА Новости, 03.12.2024
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15:13 03.12.2024 (обновлено: 15:23 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987104333.html
Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией
Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией - РИА Новости, 03.12.2024
Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией
Финское управление транспорта и связи Traficom подтвердило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией произошли в результате строительных работ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:13
2024-12-03T15:23
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финское управление транспорта и связи Traficom подтвердило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией произошли в результате строительных работ.Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций ранее сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии, позднее газета Helsingin Sanomat писала, что причиной разрыва одного из кабелей стала работа экскаватора."Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация. Ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении на сайте управления.Traficom уточняет, что повреждения могли вызвать перебои в обслуживании, но они не привели к существенному нарушению связи.
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швеция, финляндия, в мире
Швеция, Финляндия, В мире
Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией

Traficom: кабель между Финляндией и Швецией повредили в ходе строительных работ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финское управление транспорта и связи Traficom подтвердило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией произошли в результате строительных работ.
Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций ранее сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии, позднее газета Helsingin Sanomat писала, что причиной разрыва одного из кабелей стала работа экскаватора.
«
"Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация. Ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении на сайте управления.
Traficom уточняет, что повреждения могли вызвать перебои в обслуживании, но они не привели к существенному нарушению связи.
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