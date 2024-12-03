https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987104333.html

Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией

Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией - РИА Новости, 03.12.2024

Финские власти назвали причину повреждения кабеля со Швецией

Финское управление транспорта и связи Traficom подтвердило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией произошли в результате строительных работ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:13

2024-12-03T15:13

2024-12-03T15:23

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финское управление транспорта и связи Traficom подтвердило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией произошли в результате строительных работ.Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций ранее сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии, позднее газета Helsingin Sanomat писала, что причиной разрыва одного из кабелей стала работа экскаватора."Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация. Ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении на сайте управления.Traficom уточняет, что повреждения могли вызвать перебои в обслуживании, но они не привели к существенному нарушению связи.

https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987064645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швеция, финляндия, в мире