https://ria.ru/20241203/chempionat-1987017257.html

Красноярцы взяли девять медалей на Национальном чемпионате "Профессионалы"

Красноярцы взяли девять медалей на Национальном чемпионате "Профессионалы" - РИА Новости, 03.12.2024

Красноярцы взяли девять медалей на Национальном чемпионате "Профессионалы"

Команда Красноярского края завоевала девять медалей на Национальном чемпионате "Профессионалы", который проходил в Санкт-Петербурге в рамках национального... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:17

2024-12-03T09:17

2024-12-03T09:17

красноярский край

санкт-петербург

сергей кравцов

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Команда Красноярского края завоевала девять медалей на Национальном чемпионате "Профессионалы", который проходил в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта "Образование", сообщает министерство образования региона. "Команда Красноярского края в очередной раз подтвердила свой звездный статус – из 18 членов сборной девять получили медали. В копилке нашей команды одна золотая медаль, две серебряные и шесть бронзовых. Золото завоевал студент Красноярского политехнического техникума Данил Шарыпов в компетенции "Слесарная работа с металлом", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, призовые места красноярцы получили в таких компетенциях, как "Сервис на воздушном транспорте", "Эксплуатация судов водного транспорта", "Лабораторный химический анализ", "Работы на токарных универсальных станках", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Инженерный дизайн САПР". При этом две из медалей у школьников в категории "Юниоры". Отмечается, что ранняя профориентация школьников – еще одно направление, которое успешно развивает чемпионат. В крае этому уделяют огромное внимание. "На церемонии награждения министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил десять регионов, которые являются флагманами в развитии профессионального образования и чемпионатного движения "Профессионалы". Среди них и Красноярский край. Благодарственное письмо губернатору края Михаилу Котюкову получила министр образования края Светлана Маковская", - сказано в релизе. Победители и призеры чемпионата получат денежное вознаграждение из федерального бюджета в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 и 100 тысяч рублей за второе и третье места. Также предусмотрена премия от региона: 200, 170 и 140 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Также всех победителей и призеров ждут стажировки в ведущих российских компаниях. В этом году от Федерации появилось еще одно приятное новшество для ребят. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что всем победителям и призерам чемпионата экзамены в техникумах и колледжах будут зачтены автоматически. С полным списком победителей и призеров можно ознакомиться на сайте министерства образования Красноярского края.

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

https://ria.ru/20241113/krasnoyarsk-1983460619.html

красноярский край

санкт-петербург

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красноярский край, санкт-петербург, сергей кравцов, михаил котюков