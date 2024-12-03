https://ria.ru/20241203/carlsberg--1987083660.html

Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"

Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике" - РИА Новости, 03.12.2024

Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"

Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:32

2024-12-03T13:32

2024-12-03T13:59

экономика

казахстан

узбекистан

таджикистан

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине, сделку планируется закрыть в ближайшие дни, сообщается в релизе группы."Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - говорится в релизе."Карлсберг Казахстан" работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии."Сделка будет представлять собой выкуп акций руководством. Новым контролирующим акционером "Пивоваренной компании "Балтика" станет компания, в равной степени принадлежащая двум давним сотрудникам "Балтики", которые в настоящее время занимают руководящие должности в компании. Эти два человека возьмут на себя управление пивоваренными заводами "Балтика" в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно", - сообщила группа.Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.

https://ria.ru/20231229/aktsii-1919065913.html

https://ria.ru/20240215/daimler-1927469910.html

казахстан

узбекистан

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экономика, казахстан, узбекистан, таджикистан, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)