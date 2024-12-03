Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"
Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в компании "Балтика"
© Борис Бабанов
Здание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине, сделку планируется закрыть в ближайшие дни, сообщается в релизе группы.
"Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - говорится в релизе.
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"Карлсберг Казахстан" работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии.
"Сделка будет представлять собой выкуп акций руководством. Новым контролирующим акционером "Пивоваренной компании "Балтика" станет компания, в равной степени принадлежащая двум давним сотрудникам "Балтики", которые в настоящее время занимают руководящие должности в компании. Эти два человека возьмут на себя управление пивоваренными заводами "Балтика" в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно", - сообщила группа.
Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
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