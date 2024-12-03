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Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике" - РИА Новости, 03.12.2024
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13:32 03.12.2024 (обновлено: 13:59 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/carlsberg--1987083660.html
Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"
Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике" - РИА Новости, 03.12.2024
Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"
Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:32
2024-12-03T13:59
экономика
казахстан
узбекистан
таджикистан
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине, сделку планируется закрыть в ближайшие дни, сообщается в релизе группы."Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - говорится в релизе."Карлсберг Казахстан" работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии."Сделка будет представлять собой выкуп акций руководством. Новым контролирующим акционером "Пивоваренной компании "Балтика" станет компания, в равной степени принадлежащая двум давним сотрудникам "Балтики", которые в настоящее время занимают руководящие должности в компании. Эти два человека возьмут на себя управление пивоваренными заводами "Балтика" в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно", - сообщила группа.Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
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экономика, казахстан, узбекистан, таджикистан, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в "Балтике"

Carlsberg Group заявила о продаже своей доли в компании "Балтика"

© Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЗдание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Здание ОАО Пивоваренная компания Балтика - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Борис Бабанов
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Здание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Датская Carlsberg Group продает свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика" двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Туркмении, Киргизии и на Украине, сделку планируется закрыть в ближайшие дни, сообщается в релизе группы.
"Carlsberg Group согласилась продать свою долю в "Пивоваренной компании "Балтика". В рамках соглашения "Пивоваренная компания "Балтика" передаст все свои пакеты в ООО "Карлсберг Азербайджан" и ТОО "Карлсберг Казахстан" в пользу Carlsberg Group... Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Carlsberg Group получит денежную компенсацию", - говорится в релизе.
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"Сделка будет представлять собой выкуп акций руководством. Новым контролирующим акционером "Пивоваренной компании "Балтика" станет компания, в равной степени принадлежащая двум давним сотрудникам "Балтики", которые в настоящее время занимают руководящие должности в компании. Эти два человека возьмут на себя управление пивоваренными заводами "Балтика" в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно", - сообщила группа.
Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
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