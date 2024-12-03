Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ
Daily Mail: жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, подтолкнула мужа к решению о помиловании его сына Хантера, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее газета Guardian сообщала, что Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение он мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей.
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"Основой решения... стала семья... Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как "главная защитница" своего сына", - пишет газета.
Согласно информации источника, Джилл Байден имеет значительное влияние на принимаемые супругом решения, в том числе политические.
По данным издания, решение было принято президентом и отцом семейства на острове Нантакет в штате Массачусетс, где Байдены праздновали День Благодарения.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.