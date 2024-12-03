https://ria.ru/20241203/bayden-1987060305.html

Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ

Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024

Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, подтолкнула мужа к решению о помиловании его сына Хантера, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:04

2024-12-03T12:04

2024-12-03T12:19

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, подтолкнула мужа к решению о помиловании его сына Хантера, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник. Ранее газета Guardian сообщала, что Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение он мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей. "Основой решения... стала семья... Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как "главная защитница" своего сына", - пишет газета. Согласно информации источника, Джилл Байден имеет значительное влияние на принимаемые супругом решения, в том числе политические. По данным издания, решение было принято президентом и отцом семейства на острове Нантакет в штате Массачусетс, где Байдены праздновали День Благодарения. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html

https://ria.ru/20241203/tramp-1987059432.html

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