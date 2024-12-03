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Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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12:04 03.12.2024 (обновлено: 12:19 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/bayden-1987060305.html
Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ
Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ
Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, подтолкнула мужа к решению о помиловании его сына Хантера, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:04
2024-12-03T12:19
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джилл байден
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, подтолкнула мужа к решению о помиловании его сына Хантера, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник. Ранее газета Guardian сообщала, что Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение он мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей. "Основой решения... стала семья... Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как "главная защитница" своего сына", - пишет газета. Согласно информации источника, Джилл Байден имеет значительное влияние на принимаемые супругом решения, в том числе политические. По данным издания, решение было принято президентом и отцом семейства на острове Нантакет в штате Массачусетс, где Байдены праздновали День Благодарения. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html
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в мире, сша, массачусетс, джо байден, джилл байден, дональд трамп
В мире, США, Массачусетс, Джо Байден, Джилл Байден, Дональд Трамп
Жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына, пишут СМИ

Daily Mail: жена Байдена подтолкнула его к помилованию сына

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, подтолкнула мужа к решению о помиловании его сына Хантера, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее газета Guardian сообщала, что Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение он мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Белом Доме объяснили решение Байдена помиловать сына
2 декабря, 19:17
"Основой решения... стала семья... Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как "главная защитница" своего сына", - пишет газета.
Согласно информации источника, Джилл Байден имеет значительное влияние на принимаемые супругом решения, в том числе политические.
По данным издания, решение было принято президентом и отцом семейства на острове Нантакет в штате Массачусетс, где Байдены праздновали День Благодарения.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Помилование Хантера Байдена развязало руки Трампу, заявил эксперт
Вчера, 12:01
 
В миреСШАМассачусетсДжо БайденДжилл БайденДональд Трамп
 
 
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