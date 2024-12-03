https://ria.ru/20241203/ator-1987163728.html

Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее

Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024

Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее

Около 5,3 тысячи организованных и самостоятельных туристов из России могут сейчас находиться в Южной Корее, при этом они пока не обращались к туроператорам с... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:27

2024-12-03T18:27

2024-12-03T19:47

южная корея

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

введение военного положения в южной корее

в мире

юн сок ель

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 5,3 тысячи организованных и самостоятельных туристов из России могут сейчас находиться в Южной Корее, при этом они пока не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале."В Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тысячи россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии", - говорится в сообщении ассоциации."На данный момент, на 18:00 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют", - добавили в компании.Там отметили, что российское посольство призывает их сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html

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южная корея, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, введение военного положения в южной корее, в мире, юн сок ель