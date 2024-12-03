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Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024
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18:27 03.12.2024 (обновлено: 19:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ator-1987163728.html
Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее
Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024
Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее
Около 5,3 тысячи организованных и самостоятельных туристов из России могут сейчас находиться в Южной Корее, при этом они пока не обращались к туроператорам с... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:27
2024-12-03T19:47
южная корея
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
введение военного положения в южной корее
в мире
юн сок ель
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 5,3 тысячи организованных и самостоятельных туристов из России могут сейчас находиться в Южной Корее, при этом они пока не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале."В Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тысячи россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии", - говорится в сообщении ассоциации."На данный момент, на 18:00 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют", - добавили в компании.Там отметили, что российское посольство призывает их сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html
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южная корея, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, введение военного положения в южной корее, в мире, юн сок ель
Южная Корея, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Введение военного положения в Южной Корее, В мире, Юн Сок Ель
Туроператоры не получали сообщений от российских туристов в Южной Корее

АТОР: сообщений от туристов из России в Южной Корее о прекращении отдыха не было

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея
Люди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят трансляцию пресс-конференции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле, Южная Корея
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около 5,3 тысячи организованных и самостоятельных туристов из России могут сейчас находиться в Южной Корее, при этом они пока не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
"В Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тысячи россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии", - говорится в сообщении ассоциации.
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"На данный момент, на 18:00 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют", - добавили в компании.
Там отметили, что российское посольство призывает их сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.
Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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