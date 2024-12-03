https://ria.ru/20241203/alkogol-1987166539.html

В Вологодской области могут ограничить продажу детского шампанского

В Вологодской области могут ограничить продажу детского шампанского - РИА Новости, 03.12.2024

В Вологодской области могут ограничить продажу детского шампанского

Депутаты законодательного собрания Вологодской области, которые недавно ограничили продажу алкоголя в регионе двумя часами в день, рассматривают возможность... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:40

2024-12-03T18:40

2024-12-03T18:49

общество

вологодская область

сергей жестянников

ольга смирнова

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Вологодской области, которые недавно ограничили продажу алкоголя в регионе двумя часами в день, рассматривают возможность ограничения и продажи детского шампанского, сообщил во вторник спикер регионального парламента Сергей Жестянников. "Механизм ограничения продажи детского шампанского обсудили с коллегами. Продажа детского шампанского может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей. Даже если этот продукт не содержит алкоголя, его название и оформление могут способствовать формированию ассоциаций с алкогольными напитками, что является проблемой", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Жестянников, в психологическом плане дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и продвижение такого напитка, как детское шампанское, может создавать у них ложное впечатление о том, что "алкоголь - это что-то безобидное и веселое". То же самое, по мнению спикера областного заксобрания, касается и продажи безалкогольного пива. Жестянников не сообщил, каким образом планируется ограничить продажу детского шампанского в Вологодской области, но привел точку зрения уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольги Смирновой, которая считает, что нужно запрещать не продажу, а производство таких напитков. "Правильная позиция, которую подтвердил и врач-психиатр высшей категории Юрий Афанасьев... Здесь не должно быть полумер. Важно использовать комплексный подход в решении этого вопроса", - заключил спикер регионального парламента. В конце ноября на 40-й сессии законодательного собрания Вологодской области депутаты большинством голосов поддержали инициативу губернатора региона Георгия Филимонова и приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкогольной продукции по будням двумя часами в день. В соответствии с принятым законом в регионе с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет осуществляться с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни - с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе смогут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Ограничения вводятся с 1 марта 2025 года. Также в Вологодской области с 1 марта следующего года планируется ввести ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в соответствии с федеральным законом.

https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html

https://ria.ru/20240813/zapret-1965828407.html

https://ria.ru/20241121/alkogol-1985057708.html

вологодская область

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общество, вологодская область, сергей жестянников, ольга смирнова, георгий филимонов