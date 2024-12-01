https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках
Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:09
2024-12-01T13:09
2024-12-01T13:09
в мире
украина
москва
россия
владимир путин
оон
нато
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien."Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее", — рассказал Тренкан.Французский генерал также раскритиковал украинского политика за то, что такими требованиями Зеленский исключает участие российской стороны в процессе переговоров, поскольку Москва не допускает вступление Украины в НАТО.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241201/dzhonson-1986712699.html
https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986705039.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, россия, владимир путин, оон, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, ООН, НАТО, Владимир Зеленский
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках
Генерал Тренкан назвал слова Зеленского об отказе территорий признанием провала