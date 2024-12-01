https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html

На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках

На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках - РИА Новости, 01.12.2024

На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках

Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:09

2024-12-01T13:09

2024-12-01T13:09

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien."Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее", — рассказал Тренкан.Французский генерал также раскритиковал украинского политика за то, что такими требованиями Зеленский исключает участие российской стороны в процессе переговоров, поскольку Москва не допускает вступление Украины в НАТО.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241201/dzhonson-1986712699.html

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