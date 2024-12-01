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На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках - РИА Новости, 01.12.2024
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13:09 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986716801.html
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках
Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:09
2024-12-01T13:09
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien."Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее", — рассказал Тренкан.Французский генерал также раскритиковал украинского политика за то, что такими требованиями Зеленский исключает участие российской стороны в процессе переговоров, поскольку Москва не допускает вступление Украины в НАТО.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241201/dzhonson-1986712699.html
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В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, ООН, НАТО, Владимир Зеленский
На Западе рассказали, почему Зеленский заговорил о территориальных уступках

Генерал Тренкан назвал слова Зеленского об отказе территорий признанием провала

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский своим заявлением территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО признал свой провал, заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien.
«
"Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее", — рассказал Тренкан.
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Французский генерал также раскритиковал украинского политика за то, что такими требованиями Зеленский исключает участие российской стороны в процессе переговоров, поскольку Москва не допускает вступление Украины в НАТО.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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