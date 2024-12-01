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На Западе посмеялись над "популярностью" Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024
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11:02 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986705039.html
На Западе посмеялись над "популярностью" Зеленского
На Западе посмеялись над "популярностью" Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024
На Западе посмеялись над "популярностью" Зеленского
Владимир Зеленский закономерно теряет популярность из-за репрессий и того, что погубил сотни тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:02
2024-12-01T11:02
в мире
украина
владимир зеленский
чей боуз
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский закономерно теряет популярность из-за репрессий и того, что погубил сотни тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Он фактически привел к гибели сотен тысяч своих сограждан, запретил церковь, подавил СМИ и правит страной, будучи неизбранным диктатором. Действительно, "популярность", — написал он.Накануне газета Times писала, что популярность политика среди украинцев неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html
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в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз
На Западе посмеялись над "популярностью" Зеленского

Журналист Боуз заявил, что Зеленский привел к гибели сотен тысяч своих граждан

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский закономерно теряет популярность из-за репрессий и того, что погубил сотни тысяч украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«
"Он фактически привел к гибели сотен тысяч своих сограждан, запретил церковь, подавил СМИ и правит страной, будучи неизбранным диктатором. Действительно, "популярность", — написал он.
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Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
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