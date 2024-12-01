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В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
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11:30 01.12.2024 (обновлено: 12:27 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/zabolevanie-1986706211.html
В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ
В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024
В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ
В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия". РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:30
2024-12-01T12:27
общество
россия
здоровье - общество
болезни
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия"."По статистике лаборатории "ЛабКвест", заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год", — говорится в материале.В статье указали, что частота выявления заболевания выросла практически в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года: в период октябрь-декабрь он составлял 4,9 процента, а в аналогичный период этого года, не считая декабрь, он увеличился до 19,6 процента.Как подчеркнули в публикации, опасность этой болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.Издание указывает, что без лечения у человека может развиться фиброз легких.Позднее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости контролируемая.
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общество, россия, здоровье - общество, болезни
Общество, Россия, Здоровье - Общество, болезни
В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ

"Известия" сообщили о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией в России

© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия".
«
"По статистике лаборатории "ЛабКвест", заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год", — говорится в материале.
В статье указали, что частота выявления заболевания выросла практически в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года: в период октябрь-декабрь он составлял 4,9 процента, а в аналогичный период этого года, не считая декабрь, он увеличился до 19,6 процента.
Как подчеркнули в публикации, опасность этой болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.
Издание указывает, что без лечения у человека может развиться фиброз легких.
Позднее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости контролируемая.
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