https://ria.ru/20241201/zabolevanie-1986706211.html

В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ

В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2024

В России зафиксировали рост опасного заболевания, пишут СМИ

В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия". РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T11:30

2024-12-01T11:30

2024-12-01T12:27

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россия

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болезни

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия"."По статистике лаборатории "ЛабКвест", заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год", — говорится в материале.В статье указали, что частота выявления заболевания выросла практически в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года: в период октябрь-декабрь он составлял 4,9 процента, а в аналогичный период этого года, не считая декабрь, он увеличился до 19,6 процента.Как подчеркнули в публикации, опасность этой болезни заключается в отсутствии выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.Издание указывает, что без лечения у человека может развиться фиброз легких.Позднее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости контролируемая.

https://ria.ru/20241114/nauka-1983543324.html

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общество, россия, здоровье - общество, болезни