https://ria.ru/20241201/yaponiya-1986688382.html

Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK

Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK - РИА Новости, 01.12.2024

Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:28

2024-12-01T06:28

2024-12-01T06:30

в мире

япония

тоттори (префектура)

сигэру исиба

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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK. Автомобиль, в котором находился премьер-министр, столкнулся с машиной охраны, следовавшей впереди. Премьер не пострадал. ДТП привело к небольшой остановке кортежа, после чего машины возобновили движение. В Тоттори находится избирательный участок Исибы.

https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

япония

тоттори (префектура)

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в мире, япония, тоттори (префектура), сигэру исиба