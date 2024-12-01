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Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK - РИА Новости, 01.12.2024
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06:28 01.12.2024 (обновлено: 06:30 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/yaponiya-1986688382.html
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK - РИА Новости, 01.12.2024
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK
Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:28
2024-12-01T06:30
в мире
япония
тоттори (префектура)
сигэру исиба
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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK. Автомобиль, в котором находился премьер-министр, столкнулся с машиной охраны, следовавшей впереди. Премьер не пострадал. ДТП привело к небольшой остановке кортежа, после чего машины возобновили движение. В Тоттори находится избирательный участок Исибы.
https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html
япония
тоттори (префектура)
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в мире, япония, тоттори (префектура), сигэру исиба
В мире, Япония, Тоттори (префектура), Сигэру Исиба
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK

NHK: Машина премьера Японии Исибы попала в ДТП в префектуре Тоттори

© AP Photo / David MareuilСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / David Mareuil
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK.
Автомобиль, в котором находился премьер-министр, столкнулся с машиной охраны, следовавшей впереди. Премьер не пострадал. ДТП привело к небольшой остановке кортежа, после чего машины возобновили движение.
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В Тоттори находится избирательный участок Исибы.
 
В миреЯпонияТоттори (префектура)Сигэру Исиба
 
 
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