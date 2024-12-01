https://ria.ru/20241201/yaponiya-1986688382.html
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK - РИА Новости, 01.12.2024
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK
Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:28
2024-12-01T06:28
2024-12-01T06:30
в мире
япония
тоттори (префектура)
сигэру исиба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg
ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы столкнулся с одной из машин кортежа в префектуре Тоттори, сообщил телеканал NHK. Автомобиль, в котором находился премьер-министр, столкнулся с машиной охраны, следовавшей впереди. Премьер не пострадал. ДТП привело к небольшой остановке кортежа, после чего машины возобновили движение. В Тоттори находится избирательный участок Исибы.
https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html
япония
тоттори (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_108b724bc5c6005c8596250eb532e8d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, тоттори (префектура), сигэру исиба
В мире, Япония, Тоттори (префектура), Сигэру Исиба
Премьер Японии попал в ДТП, сообщил NHK
NHK: Машина премьера Японии Исибы попала в ДТП в префектуре Тоттори