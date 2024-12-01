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Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 01.12.2024
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Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области
Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области - РИА Новости, 01.12.2024
Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области
Более 2 тысяч жителей Белгородской области, переселяемых из закрытых населенных пунктов или те, чьи дома разрушены в результате обстрелов, получили выплату в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:41
2024-12-01T08:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйский район
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Белгородской области, переселяемых из закрытых населенных пунктов или те, чьи дома разрушены в результате обстрелов, получили выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Две тысячи двести двадцать девять человек - жителей Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского районов и городских округов получили выплату в 150 тысяч рублей. Из тех денег, которые были направлены правительством Российской Федерации для жителей тех домов, которые полностью были уничтожены вооруженным силам Украины или те населенные пункты, которые сейчас отселяются", - сказал Гладков. Он добавил, что эту работу продолжат и на следующей неделе. В понедельник губернатор заслушает подробный отчет от профильных министров о планах и фактах перечислений. В Белгородской области действуют региональные и федеральные меры поддержки пострадавшему населению, такие как единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тысяч рублей; выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей и выплата за полную потерю имущества — 150 тысяч рублей. В ноябре правительство РФ выделило порядка 1 миллиарда рублей на предоставление выплат пострадавшим жителям Белгородской области.
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белгородская область, валуйский район, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйский район, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области

Гладков: более двух тысяч потерявших имущество белгородцев получили выплаты

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Белгородской области, переселяемых из закрытых населенных пунктов или те, чьи дома разрушены в результате обстрелов, получили выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Две тысячи двести двадцать девять человек - жителей Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского районов и городских округов получили выплату в 150 тысяч рублей. Из тех денег, которые были направлены правительством Российской Федерации для жителей тех домов, которые полностью были уничтожены вооруженным силам Украины или те населенные пункты, которые сейчас отселяются", - сказал Гладков.
Он добавил, что эту работу продолжат и на следующей неделе. В понедельник губернатор заслушает подробный отчет от профильных министров о планах и фактах перечислений.
В Белгородской области действуют региональные и федеральные меры поддержки пострадавшему населению, такие как единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тысяч рублей; выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей и выплата за полную потерю имущества — 150 тысяч рублей. В ноябре правительство РФ выделило порядка 1 миллиарда рублей на предоставление выплат пострадавшим жителям Белгородской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВалуйский районВячеслав ГладковОбщество
 
 
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