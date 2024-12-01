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Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области

Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области - РИА Новости, 01.12.2024

Гладков рассказал о выплатах пострадавшим жителям Белгородской области

Более 2 тысяч жителей Белгородской области, переселяемых из закрытых населенных пунктов или те, чьи дома разрушены в результате обстрелов, получили выплату в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:41

2024-12-01T08:41

2024-12-01T08:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

валуйский район

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Белгородской области, переселяемых из закрытых населенных пунктов или те, чьи дома разрушены в результате обстрелов, получили выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Две тысячи двести двадцать девять человек - жителей Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского районов и городских округов получили выплату в 150 тысяч рублей. Из тех денег, которые были направлены правительством Российской Федерации для жителей тех домов, которые полностью были уничтожены вооруженным силам Украины или те населенные пункты, которые сейчас отселяются", - сказал Гладков. Он добавил, что эту работу продолжат и на следующей неделе. В понедельник губернатор заслушает подробный отчет от профильных министров о планах и фактах перечислений. В Белгородской области действуют региональные и федеральные меры поддержки пострадавшему населению, такие как единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тысяч рублей; выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей и выплата за полную потерю имущества — 150 тысяч рублей. В ноябре правительство РФ выделило порядка 1 миллиарда рублей на предоставление выплат пострадавшим жителям Белгородской области.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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белгородская область, валуйский район, вячеслав гладков, общество