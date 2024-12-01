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Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку - РИА Новости, 01.12.2024
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14:25 01.12.2024 (обновлено: 16:50 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/volkswagen-1986723327.html
Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку
Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку - РИА Новости, 01.12.2024
Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку
Крупнейший профсоюз Германии IG Metall анонсировал предупредительную забастовку сотрудников автоконцерна Volkswagen (VW) против планов закрытия части... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:25
2024-12-01T16:50
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall анонсировал предупредительную забастовку сотрудников автоконцерна Volkswagen (VW) против планов закрытия части производства и сокращения рабочих мест, пишет издание Bild."IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в этот понедельник", — говорится в материале.На минувшей неделе более шести тысяч сотрудников концерна вышли на демонстрацию в Вольфсбурге. Это произошло на фоне третьего раунда коллективных переговоров между IG Metall и Volkswagen. На них профсоюз предложил план экономии 1,5 миллиарда евро, не подразумевающий закрытия предприятий, массовых увольнений и сокращения зарплат. Следующая такая встреча назначена на 9 декабря, до этого времени IG Metall намерен оказывать давление забастовками.В конце октября глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в ФРГ на десяти заводах компании трудятся около 120 тысяч человек.При этом в Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. По словам гендиректора концерна Оливера Блума, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер внутри VW намерены сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.
https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html
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германия, в мире, volkswagen group, volkswagen, вольфсбург, европа, олаф шольц
Германия, В мире, Volkswagen Group, Volkswagen, Вольфсбург, Европа, Олаф Шольц
Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку

Профсоюз IG Metall объявил забастовку работников Volkswagen из-за сокращений

© AP Photo / DPA/Julian StratenschulteCотрудники Volkswagen AG на главном заводе в Вольфсбурге
Cотрудники Volkswagen AG на главном заводе в Вольфсбурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / DPA/Julian Stratenschulte
Cотрудники Volkswagen AG на главном заводе в Вольфсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall анонсировал предупредительную забастовку сотрудников автоконцерна Volkswagen (VW) против планов закрытия части производства и сокращения рабочих мест, пишет издание Bild.
"IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в этот понедельник", — говорится в материале.
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На минувшей неделе более шести тысяч сотрудников концерна вышли на демонстрацию в Вольфсбурге. Это произошло на фоне третьего раунда коллективных переговоров между IG Metall и Volkswagen. На них профсоюз предложил план экономии 1,5 миллиарда евро, не подразумевающий закрытия предприятий, массовых увольнений и сокращения зарплат.
Следующая такая встреча назначена на 9 декабря, до этого времени IG Metall намерен оказывать давление забастовками.
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При этом в Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. По словам гендиректора концерна Оливера Блума, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер внутри VW намерены сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.
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