https://ria.ru/20241201/volkswagen-1986723327.html

Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку

Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку - РИА Новости, 01.12.2024

Сотрудники Volkswagen начнут предупредительную забастовку

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall анонсировал предупредительную забастовку сотрудников автоконцерна Volkswagen (VW) против планов закрытия части... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:25

2024-12-01T14:25

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall анонсировал предупредительную забастовку сотрудников автоконцерна Volkswagen (VW) против планов закрытия части производства и сокращения рабочих мест, пишет издание Bild."IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в этот понедельник", — говорится в материале.На минувшей неделе более шести тысяч сотрудников концерна вышли на демонстрацию в Вольфсбурге. Это произошло на фоне третьего раунда коллективных переговоров между IG Metall и Volkswagen. На них профсоюз предложил план экономии 1,5 миллиарда евро, не подразумевающий закрытия предприятий, массовых увольнений и сокращения зарплат. Следующая такая встреча назначена на 9 декабря, до этого времени IG Metall намерен оказывать давление забастовками.В конце октября глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в ФРГ на десяти заводах компании трудятся около 120 тысяч человек.При этом в Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. По словам гендиректора концерна Оливера Блума, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По данным СМИ, увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер внутри VW намерены сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.

https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html

https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html

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германия, в мире, volkswagen group, volkswagen, вольфсбург, европа, олаф шольц