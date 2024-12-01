https://ria.ru/20241201/ukraina-1986719634.html

Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине

Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине - РИА Новости, 01.12.2024

Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине

Киевский режим будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, это для него единственный способ сохранить РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:47

2024-12-01T13:47

2024-12-01T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий медведев

россия

антониу кошта

кайя каллас

евросовет

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, это для него единственный способ сохранить власть, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Надо же, британцы наконец признали: популярность зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана", - написал Медведев.Он также упомянул о том, что новые председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев."Это значит одно: для них главное отнюдь не процветание стран Евросоюза, не развитие экономики и не решение социальных задач. Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!" - прокомментировал зампред Совбеза поездку европейских политиков на Украину.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий медведев, россия, антониу кошта, кайя каллас, евросовет, киев