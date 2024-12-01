Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине
Медведев: Киев продолжит настаивать на тотальной войне до последнего украинца
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, это для него единственный способ сохранить власть, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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"Надо же, британцы наконец признали: популярность зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана", - написал Медведев.
Он также упомянул о том, что новые председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев.
"Это значит одно: для них главное отнюдь не процветание стран Евросоюза, не развитие экономики и не решение социальных задач. Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!" - прокомментировал зампред Совбеза поездку европейских политиков на Украину.
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