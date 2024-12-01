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Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 01.12.2024 (обновлено: 13:54 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986719634.html
Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине
Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине - РИА Новости, 01.12.2024
Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине
Киевский режим будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, это для него единственный способ сохранить РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:47
2024-12-01T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий медведев
россия
антониу кошта
кайя каллас
евросовет
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, это для него единственный способ сохранить власть, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Надо же, британцы наконец признали: популярность зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана", - написал Медведев.Он также упомянул о том, что новые председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев."Это значит одно: для них главное отнюдь не процветание стран Евросоюза, не развитие экономики и не решение социальных задач. Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!" - прокомментировал зампред Совбеза поездку европейских политиков на Украину.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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в мире, украина, дмитрий медведев, россия, антониу кошта, кайя каллас, евросовет, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, Антониу Кошта, Кайя Каллас, Евросовет, Киев
Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине

Медведев: Киев продолжит настаивать на тотальной войне до последнего украинца

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим будет и дальше настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами, это для него единственный способ сохранить власть, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«
"Надо же, британцы наконец признали: популярность зели резко упала и большинство украинцев хотят его ухода. Так написала The Times. Лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался. Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана", - написал Медведев.
Он также упомянул о том, что новые председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев.
"Это значит одно: для них главное отнюдь не процветание стран Евросоюза, не развитие экономики и не решение социальных задач. Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!" - прокомментировал зампред Совбеза поездку европейских политиков на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевРоссияАнтониу КоштаКайя КалласЕвросоветКиев
 
 
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