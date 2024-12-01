https://ria.ru/20241201/ukraina-1986712007.html
На западе Украины прогремели взрывы
На западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2024
На западе Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Луцк, административном центре Волынской области на западе Украины, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:34
2024-12-01T12:34
2024-12-01T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Луцк, административном центре Волынской области на западе Украины, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.02 мск, воздушная тревога объявлена в Волынской и Ровенской областях Украины. "Взрывы в Луцке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в областном центре соседней Ровенской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
волынская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, волынская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область
На западе Украины прогремели взрывы
В Луцке на западе Украины прогремели взрывы