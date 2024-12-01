https://ria.ru/20241201/ukraina-1986712007.html

На западе Украины прогремели взрывы

На западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2024

На западе Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Луцк, административном центре Волынской области на западе Украины, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:34

2024-12-01T12:34

2024-12-01T14:50

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Луцк, административном центре Волынской области на западе Украины, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.02 мск, воздушная тревога объявлена в Волынской и Ровенской областях Украины. "Взрывы в Луцке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Ранее в воскресенье сообщалось о взрывах в областном центре соседней Ровенской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, волынская область