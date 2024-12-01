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Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
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17:58 01.12.2024 (обновлено: 18:07 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/turtsiya-1986739806.html
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье заявил, что Анкара выступает за снижение... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:58
2024-12-01T18:07
в мире
сирия
турция
сша
хакан фидан
энтони блинкен
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Сегодня (1 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан заявил, что Турция выступает против любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе, выступает за снижение напряженности в Сирии. Отметив, что политический процесс между режимом и оппозицией должен быть завершен, чтобы установить мир и спокойствие в Сирии, министр Фидан заявил, что Анкара никогда не допустит террористической деятельности против нашей страны и сирийских граждан", - сообщил собеседник агентства.Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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в мире, сирия, турция, сша, хакан фидан, энтони блинкен, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, США, Хакан Фидан, Энтони Блинкен, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Сегодня (1 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан заявил, что Турция выступает против любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе, выступает за снижение напряженности в Сирии. Отметив, что политический процесс между режимом и оппозицией должен быть завершен, чтобы установить мир и спокойствие в Сирии, министр Фидан заявил, что Анкара никогда не допустит террористической деятельности против нашей страны и сирийских граждан", - сообщил собеседник агентства.
Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
30 ноября, 22:57
 
В миреСирияТурцияСШАХакан ФиданЭнтони БлинкенОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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