https://ria.ru/20241201/turtsiya-1986739806.html

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье заявил, что Анкара выступает за снижение... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:58

2024-12-01T17:58

2024-12-01T18:07

в мире

сирия

турция

сша

хакан фидан

энтони блинкен

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Сегодня (1 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан заявил, что Турция выступает против любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе, выступает за снижение напряженности в Сирии. Отметив, что политический процесс между режимом и оппозицией должен быть завершен, чтобы установить мир и спокойствие в Сирии, министр Фидан заявил, что Анкара никогда не допустит террористической деятельности против нашей страны и сирийских граждан", - сообщил собеседник агентства.Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html

сирия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, турция, сша, хакан фидан, энтони блинкен, обострение ситуации в сирии — 2024