Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Фидан: Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Сегодня (1 декабря) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан заявил, что Турция выступает против любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе, выступает за снижение напряженности в Сирии. Отметив, что политический процесс между режимом и оппозицией должен быть завершен, чтобы установить мир и спокойствие в Сирии, министр Фидан заявил, что Анкара никогда не допустит террористической деятельности против нашей страны и сирийских граждан", - сообщил собеседник агентства.
Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация