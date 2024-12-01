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Бойцы провели молебен в разрушенном ВСУ храме в Песках - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986686379.html
Бойцы провели молебен в разрушенном ВСУ храме в Песках
Бойцы провели молебен в разрушенном ВСУ храме в Песках - РИА Новости, 01.12.2024
Бойцы провели молебен в разрушенном ВСУ храме в Песках
Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа провели служение в разрушенном... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:36
2024-12-01T05:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
афон (гора)
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа провели служение в разрушенном украинскими боевиками храме монастыря в честь Турковицкой иконы Божией Матери в ДНР, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. Монастырь находится на территории населенного пункта Пески. Бойцы привезли с собой православные иконы, так как храм был полностью разграблен украинскими националистами. "Возможно восстановить, чтобы здесь опять зазвучали песнопения божественные, чтобы пошла молитва к Богу, и я думаю, что вот именно в таких местах, где храмы получили вот такие кровоточащие ранения, то в таких местах будет особо сильная молитва за Русь Святую. Особо сильная молитва за наших ребят, которые сейчас льют кровь. Приходя вот в такие вот участки, видя вот эти вот кровоточащие раны наших храмов, это просто боль, это боль нашего народа", - рассказал полковой священник иерей Олег. В ходе боевых действий военнослужащие украинской армии неоднократно наносили террористические удары по монастырской территории из ствольной артиллерии и другого тяжелого вооружения. "Территория храма очень сильно пострадала, очень много разрушений, сожженных зданий. Враг целенаправленно обстреливал эту территорию", - рассказал замкомандира полка с позывным "Лик" на видео, предоставленным министерством обороны. Монастырь был открыт в декабре 2001 года при кладбищенском храме как подворье Свято-Никольского женского монастыря. В монастыре хранился список Иверской иконы Божией Матери, который был написан на горе Афон монахом Янисом из русского Пантелеимонова монастыря. Этот список привезли в Донецк в 1999 году. До этого икона в течение полугода передвигалась крестным ходом по разным храмам.
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685528.html
https://ria.ru/20241128/voennosluzhaschie-1986175528.html
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696709.html
донецкая народная республика
афон (гора)
донецк
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донецкая народная республика, афон (гора), донецк, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Афон (гора), Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы провели молебен в разрушенном ВСУ храме в Песках

Российские военные провели молебен в разрушенном ВСУ храме в Песках в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБогослужение в походном храме бригады "Терек"
Богослужение в походном храме бригады Терек - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Богослужение в походном храме бригады "Терек". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа провели служение в разрушенном украинскими боевиками храме монастыря в честь Турковицкой иконы Божией Матери в ДНР, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
Монастырь находится на территории населенного пункта Пески. Бойцы привезли с собой православные иконы, так как храм был полностью разграблен украинскими националистами.
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"Возможно восстановить, чтобы здесь опять зазвучали песнопения божественные, чтобы пошла молитва к Богу, и я думаю, что вот именно в таких местах, где храмы получили вот такие кровоточащие ранения, то в таких местах будет особо сильная молитва за Русь Святую. Особо сильная молитва за наших ребят, которые сейчас льют кровь. Приходя вот в такие вот участки, видя вот эти вот кровоточащие раны наших храмов, это просто боль, это боль нашего народа", - рассказал полковой священник иерей Олег.
В ходе боевых действий военнослужащие украинской армии неоднократно наносили террористические удары по монастырской территории из ствольной артиллерии и другого тяжелого вооружения.
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"Территория храма очень сильно пострадала, очень много разрушений, сожженных зданий. Враг целенаправленно обстреливал эту территорию", - рассказал замкомандира полка с позывным "Лик" на видео, предоставленным министерством обороны.
Монастырь был открыт в декабре 2001 года при кладбищенском храме как подворье Свято-Никольского женского монастыря. В монастыре хранился список Иверской иконы Божией Матери, который был написан на горе Афон монахом Янисом из русского Пантелеимонова монастыря. Этот список привезли в Донецк в 1999 году. До этого икона в течение полугода передвигалась крестным ходом по разным храмам.
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