https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685528.html

Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки - РИА Новости, 01.12.2024

Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T05:10

2024-12-01T05:10

2024-12-01T05:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546143_0:310:2978:1985_1920x0_80_0_0_acccadded911105b8f060b107fa1b377.jpg

ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе штурма и показали кадры объективного контроля. "Заход в село был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", - сообщили в российском военном ведомстве. В ведомстве отметили, что в результате активных и решительных действий российские военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. Отмечается, что в захваченном подвале, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацисткой символикой и флаги иностранных государств. "Они прикрывались мирным населением, если местные жители жили в домах, то бойцы ВСУ жили в этих подвалах этих же домов. Трудно, но мы их выбили", - рассказал командир батальона, старший лейтенант Егор Бас.

https://ria.ru/20241129/svo-1986409937.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)