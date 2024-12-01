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Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685528.html
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки
Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:10
2024-12-01T05:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе штурма и показали кадры объективного контроля. "Заход в село был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", - сообщили в российском военном ведомстве. В ведомстве отметили, что в результате активных и решительных действий российские военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. Отмечается, что в захваченном подвале, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацисткой символикой и флаги иностранных государств. "Они прикрывались мирным населением, если местные жители жили в домах, то бойцы ВСУ жили в этих подвалах этих же домов. Трудно, но мы их выбили", - рассказал командир батальона, старший лейтенант Егор Бас.
https://ria.ru/20241129/svo-1986409937.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе штурма и показали кадры объективного контроля.
"Заход в село был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений", - сообщили в российском военном ведомстве.
В ведомстве отметили, что в результате активных и решительных действий российские военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте.
Отмечается, что в захваченном подвале, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацисткой символикой и флаги иностранных государств.
"Они прикрывались мирным населением, если местные жители жили в домах, то бойцы ВСУ жили в этих подвалах этих же домов. Трудно, но мы их выбили", - рассказал командир батальона, старший лейтенант Егор Бас.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
29 ноября, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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