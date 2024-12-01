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Сирийская армия взяла под контроль несколько районов - РИА Новости, 01.12.2024
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11:40 01.12.2024 (обновлено: 14:24 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/siriya-1986706988.html
Сирийская армия взяла под контроль несколько районов
Сирийская армия взяла под контроль несколько районов - РИА Новости, 01.12.2024
Сирийская армия взяла под контроль несколько районов
Сирийская армия не пропустила террористов к северу от города Хама и взяла под контроль несколько важных районов, сообщил источник из сирийского Министерства... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:40
2024-12-01T14:24
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДАМАСК, 1 дек — РИА Новости. Сирийская армия не пропустила террористов к северу от города Хама и взяла под контроль несколько важных районов, сообщил источник из сирийского Министерства обороны телеканалу "Аль-Ихбария"."Подразделениям наших Вооруженных сил &lt;…&gt; удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас", — сказал он.По словам собеседника телеканала, там уничтожили десятки террористов, а остальные скрылись.В то же время подразделения, действовавшие ночью в северных окрестностях Хамы, усилили оборонительные линии огневыми средствами, личным составом и военной техникой и не позволили террористам прорваться, добавил источник. В результате, по его словам, за последние три дня ликвидированы тысячи боевиков.Сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба, заключил собеседник канала.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. По информации заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийские правительственные войска уничтожили в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
https://ria.ru/20241201/istochnik-1986690847.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская армия взяла под контроль несколько районов

Сирийская армия взяла под контроль несколько районов, изгнав из них террористов

© AP Photo / SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии
Военнослужащие сирийской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии. Архивное фото
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ДАМАСК, 1 дек — РИА Новости. Сирийская армия не пропустила террористов к северу от города Хама и взяла под контроль несколько важных районов, сообщил источник из сирийского Министерства обороны телеканалу "Аль-Ихбария".
"Подразделениям наших Вооруженных сил <…> удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас", — сказал он.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
30 ноября, 22:57
По словам собеседника телеканала, там уничтожили десятки террористов, а остальные скрылись.
В то же время подразделения, действовавшие ночью в северных окрестностях Хамы, усилили оборонительные линии огневыми средствами, личным составом и военной техникой и не позволили террористам прорваться, добавил источник. В результате, по его словам, за последние три дня ликвидированы тысячи боевиков.
Сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба, заключил собеседник канала.
Удары ВВС Сирии по колонне бронетехники боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов
Вчера, 08:01
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. По информации заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийские правительственные войска уничтожили в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.
Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
 
В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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