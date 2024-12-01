Рейтинг@Mail.ru
"Двести тысяч": немецкий генерал толкнул Украину на убийственный шаг - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/shag-1986685789.html
"Двести тысяч": немецкий генерал толкнул Украину на убийственный шаг
"Двести тысяч": немецкий генерал толкнул Украину на убийственный шаг - РИА Новости, 01.12.2024
"Двести тысяч": немецкий генерал толкнул Украину на убийственный шаг
Украинским властям необходимо понизить мобилизационный возраст до 18 лет и вернуть беженцев призывного возраста, живущих в Европе. Об этом заявил немецкий... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T05:21
2024-12-01T05:21
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
джо байден
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_1d1224ca1f72fb42ccabca57d78e1db4.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинским властям необходимо понизить мобилизационный возраст до 18 лет и вернуть беженцев призывного возраста, живущих в Европе. Об этом заявил немецкий генерал Роланд Картер в эфире YouTube-канала газеты Die Welt."В любом случае, можно сказать одно: несомненно — и это факт — Украине срочно, срочно нужны солдаты. И украинское правительство прекрасно знает, откуда можно взять людей. Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько было бы оправдано понижение возраста мобилизуемых.Генерал также напомнил, что в большинстве государств-членов НАТО возраст вступления на службу давно начинается с 18 лет, а "кое-где — и с 16".При этом он выступил категорически против ввода войск НАТО на Украину и предложил вместо этого вернуть украинских беженцев, живущих в Европе."Я могу только срочно предостеречь от этого шага, и я принципиально с ним не согласен. А не согласен потому, что здесь, в Германии, если мои расчеты верны, проживают 200-250 тысяч молодых людей призывного возраста с Украины, и я придерживаюсь мнения, что они должны как можно скорее отправиться обратно на свою родину, чтобы там защищать свое отечество — до того, как в страну вступит хотя бы один солдат ЕС или НАТО", — заключил отставной генерал.Как передавало агентство Associated Press, администрация президента США Джо Байдена призывает Киев снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241201/shag-1986684733.html
https://ria.ru/20241130/kiev-1986606865.html
https://ria.ru/20241130/nelepost-1986663320.html
https://ria.ru/20241130/tury-1986649314.html
https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986610923.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_41b0db4662c9c8ad8e1ce3aef74a91b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз, НАТО
"Двести тысяч": немецкий генерал толкнул Украину на убийственный шаг

Немецкий генерал Картер призвал Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинским властям необходимо понизить мобилизационный возраст до 18 лет и вернуть беженцев призывного возраста, живущих в Европе. Об этом заявил немецкий генерал Роланд Картер в эфире YouTube-канала газеты Die Welt.
«
"В любом случае, можно сказать одно: несомненно — и это факт — Украине срочно, срочно нужны солдаты. И украинское правительство прекрасно знает, откуда можно взять людей. Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько было бы оправдано понижение возраста мобилизуемых.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В одном из оккупированных ВСУ городов Донбасса пошли на радикальный шаг
04:19
Генерал также напомнил, что в большинстве государств-членов НАТО возраст вступления на службу давно начинается с 18 лет, а "кое-где — и с 16".
При этом он выступил категорически против ввода войск НАТО на Украину и предложил вместо этого вернуть украинских беженцев, живущих в Европе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Женщин, детей и собак": в Киеве забили тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 09:41
"Я могу только срочно предостеречь от этого шага, и я принципиально с ним не согласен. А не согласен потому, что здесь, в Германии, если мои расчеты верны, проживают 200-250 тысяч молодых людей призывного возраста с Украины, и я придерживаюсь мнения, что они должны как можно скорее отправиться обратно на свою родину, чтобы там защищать свое отечество — до того, как в страну вступит хотя бы один солдат ЕС или НАТО", — заключил отставной генерал.
Как передавало агентство Associated Press, администрация президента США Джо Байдена призывает Киев снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих.
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Нелепость". В США возмутились из-за нового плана по Украине
Вчера, 21:19
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине
Вчера, 18:29
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Грязная ловушка": во Франции раскрыли жуткий план Зеленского
Вчера, 12:36
Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Сильный сигнал": СМИ рассказали, что задумал Зеленский
Вчера, 10:48
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронДжо БайденВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала