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Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией - РИА Новости, 01.12.2024
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России контролируемая, но в период сезонного подъема надо помнить о мерах... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:58
2024-12-01T12:58
2024-12-01T12:58
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России контролируемая, но в период сезонного подъема надо помнить о мерах профилактики, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. "В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики",- говорится в сообщении. Риски заражения микоплазменной пневмонией снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений, так как микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств, отметили в пресс-службе. Также эффективная профилактика — соблюдение правил личной гигиены: регулярное и тщательное мытье рук, во время кашля или чихания важно прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, следует избегать переохлаждения организма, тесного и продолжительного контакта с человеком, который имеет симптомы простудного заболевания, добавили в Роспотребнадзоре.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Роспотребнадзор назвал ситуацию с микоплазменной пневмонией контролируемой
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России контролируемая, но в период сезонного подъема надо помнить о мерах профилактики, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве
и других регионах России
растет число заболевших микоплазменной пневмонией.
"В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики",- говорится в сообщении.
Риски заражения микоплазменной пневмонией снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений, так как микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств, отметили в пресс-службе.
Также эффективная профилактика — соблюдение правил личной гигиены: регулярное и тщательное мытье рук, во время кашля или чихания важно прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, следует избегать переохлаждения организма, тесного и продолжительного контакта с человеком, который имеет симптомы простудного заболевания, добавили в Роспотребнадзоре
.