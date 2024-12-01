https://ria.ru/20241201/pnevmoniya-1986715776.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией

Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией - РИА Новости, 01.12.2024

Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России контролируемая, но в период сезонного подъема надо помнить о мерах... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:58

2024-12-01T12:58

2024-12-01T12:58

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здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России контролируемая, но в период сезонного подъема надо помнить о мерах профилактики, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. "В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики",- говорится в сообщении. Риски заражения микоплазменной пневмонией снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений, так как микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств, отметили в пресс-службе. Также эффективная профилактика — соблюдение правил личной гигиены: регулярное и тщательное мытье рук, во время кашля или чихания важно прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, следует избегать переохлаждения организма, тесного и продолжительного контакта с человеком, который имеет симптомы простудного заболевания, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20241114/nauka-1983543324.html

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общество, здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)