https://ria.ru/20241201/petrovka-1986709280.html
Российские военные освободили Петровку в ДНР
Российские военные освободили Петровку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
Российские военные освободили Петровку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:08
2024-12-01T12:08
2024-12-01T12:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Петровку в ДНР
Минобороны: военные группировки "Центр" освободили Петровку в ДНР