https://ria.ru/20241201/pensiya-1986720050.html

Россиянам назвали условия для получения пенсии выше 50 тысяч рублей

Россиянам назвали условия для получения пенсии выше 50 тысяч рублей - РИА Новости, 01.12.2024

Россиянам назвали условия для получения пенсии выше 50 тысяч рублей

Россияне, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на пенсию выше 50 тысяч при некоторых условиях, заявила изданию "Лента.ру" член комитета по труду,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:55

2024-12-01T13:55

2024-12-01T13:55

общество

россия

светлана бессараб

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на пенсию выше 50 тысяч при некоторых условиях, заявила изданию "Лента.ру" член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В первую очередь, она положена космонавтам, Героям России и ветеранам боевых действий, если у них две пенсии, отметила депутат. "Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы", — добавила Бессараб. Те, кто создал себе подушку безопасности за счет добровольных накоплений в негосударственных фондах, также могут иметь такую ежемесячную выплату, рассказала она. В начале октября, глава Минфина Антон Силуанов, во время выступления в Совфеде заявлял, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.

https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html

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общество, россия, светлана бессараб