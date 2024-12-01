Россиянам назвали условия для получения пенсии выше 50 тысяч рублей
Депутат Бессараб: часть россиян могут рассчитывать на пенсию выше 50 тыс руб
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россияне, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на пенсию выше 50 тысяч при некоторых условиях, заявила изданию "Лента.ру" член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В первую очередь, она положена космонавтам, Героям России и ветеранам боевых действий, если у них две пенсии, отметила депутат.
В первую очередь, она положена космонавтам, Героям России и ветеранам боевых действий, если у них две пенсии, отметила депутат.
"Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы", — добавила Бессараб.
Те, кто создал себе подушку безопасности за счет добровольных накоплений в негосударственных фондах, также могут иметь такую ежемесячную выплату, рассказала она.
В начале октября, глава Минфина Антон Силуанов, во время выступления в Совфеде заявлял, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.
Те, кто создал себе подушку безопасности за счет добровольных накоплений в негосударственных фондах, также могут иметь такую ежемесячную выплату, рассказала она.
В начале октября, глава Минфина Антон Силуанов, во время выступления в Совфеде заявлял, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году.