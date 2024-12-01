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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
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12:33 01.12.2024 (обновлено: 14:48 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/osvobozhdenie-1986711556.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:33
2024-12-01T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Петровка.При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак. Украинская армия потеряла в этих боях:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении сел Ильинка и Петровка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Ильинку в ДНР
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Ильинку в ДНР

Ильинка — село к юго-востоку от Курахово, расположено на реке Сухие Ялы. Его освобождение позволяет развивать наступление далее на Успеновку, где российские войска могут объединиться с подразделениями, продвигающимися к северу от Богоявленки. Все эти действия осложняют ситуацию для ВСУ в Курахово.

В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Петровка.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Петровку в ДНР
Российские войска освободили Петровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Петровку в ДНР

Петровка расположена на реке Соленой к северо-западу от Селидово. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город имеет важное стратегическое значение, у ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 380 военнослужащих;
  • американский бронетранспортер М113;
  • два автомобиля;
  • британская гаубица FH70.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак.
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • более 470 солдат;
  • две боевые бронированные машины "Казак";
  • два автомобиля;
  • орудие Д-20;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • две гаубицы Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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