https://ria.ru/20241201/osvobozhdenie-1986711556.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:33

2024-12-01T12:33

2024-12-01T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Петровка.При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак. Украинская армия потеряла в этих боях:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Тузова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)