Российские войска освободили два села в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении сел Ильинка и Петровка в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Ильинку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Петровка.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Петровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Петровку в ДНР
Петровка расположена на реке Соленой к северо-западу от Селидово. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город имеет важное стратегическое значение, у ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 380 военнослужащих;
- американский бронетранспортер М113;
- два автомобиля;
- британская гаубица FH70.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- более 470 солдат;
- две боевые бронированные машины "Казак";
- два автомобиля;
- орудие Д-20;
- гаубицу "Мста-Б";
- две гаубицы Д-30.
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