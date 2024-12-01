Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского
Олигарх Коломойский обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты"
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты", его слова приводит "Страна.ua".
"Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над Укрнефтью и Укртатнефтью. В своей речи в Верховной Раде, посвященной Плану устойчивости, Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что Укрнафта прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом. <...> Офис Президента использовал военных для достижения своей цели — рейдерского захвата контроля над Укрнефтью и Укртатнефтью", — цитирует газета бизнесмена.
По словам Коломойского*, власти отправили его в тюрьму, чтобы помешать оспорить экспроприацию его пакета акций "Укрнафты".
На Украине олигарха не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.
Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.