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Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024
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21:19 01.12.2024 (обновлено: 21:20 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты", его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:19
2024-12-01T21:20
в мире
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владимир зеленский
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты", его слова приводит "Страна.ua"."Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над Укрнефтью и Укртатнефтью. В своей речи в Верховной Раде, посвященной Плану устойчивости, Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что Укрнафта прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом. &lt;...&gt; Офис Президента использовал военных для достижения своей цели — рейдерского захвата контроля над Укрнефтью и Укртатнефтью", — цитирует газета бизнесмена.По словам Коломойского*, власти отправили его в тюрьму, чтобы помешать оспорить экспроприацию его пакета акций "Укрнафты".На Украине олигарха не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.В сентябре прошлого года олигарха арестовали в Киеве. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, укрнафта, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Укрнафта, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского

Олигарх Коломойский обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты"

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты", его слова приводит "Страна.ua".
"Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над Укрнефтью и Укртатнефтью. В своей речи в Верховной Раде, посвященной Плану устойчивости, Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что Укрнафта прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом. <...> Офис Президента использовал военных для достижения своей цели — рейдерского захвата контроля над Укрнефтью и Укртатнефтью", — цитирует газета бизнесмена.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
"Невозможно остановить". На Украине сделали неутешительный прогноз
Вчера, 18:36
По словам Коломойского*, власти отправили его в тюрьму, чтобы помешать оспорить экспроприацию его пакета акций "Укрнафты".
На Украине олигарха не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.
Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.
В сентябре прошлого года олигарха арестовали в Киеве. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Западные хозяева предали Зеленского, заявила Захарова
Вчера, 20:35
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
 
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