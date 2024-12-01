https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html

Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского

Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 01.12.2024

Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты", его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:19

2024-12-01T21:19

2024-12-01T21:20

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* обвинил Владимира Зеленского в захвате "Укрнафты", его слова приводит "Страна.ua"."Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над Укрнефтью и Укртатнефтью. В своей речи в Верховной Раде, посвященной Плану устойчивости, Зеленский утвердительно и недвусмысленно заявил, что Укрнафта прошла процедуру национализации, хотя официальные документы говорят о другом. <...> Офис Президента использовал военных для достижения своей цели — рейдерского захвата контроля над Укрнефтью и Укртатнефтью", — цитирует газета бизнесмена.По словам Коломойского*, власти отправили его в тюрьму, чтобы помешать оспорить экспроприацию его пакета акций "Укрнафты".На Украине олигарха не раз обвиняли в покровительстве Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в его победе на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.Так, по данным местных СМИ, он получил "квоту" в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуга народа". Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.В сентябре прошлого года олигарха арестовали в Киеве. СБУ предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html

https://ria.ru/20241201/zakharova-1986754783.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, укрнафта, верховная рада украины, служба безопасности украины