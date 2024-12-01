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Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске - РИА Новости, 01.12.2024
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09:04 01.12.2024 (обновлено: 15:47 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/noginsk-1986695532.html
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске - РИА Новости, 01.12.2024
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:04
2024-12-01T15:47
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.Минувшей ночью в некоторых Telegram-каналах писали о массовой драке в Ногинске. В ведомстве пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей в центре города.&quot;Прибывшими сотрудниками полиции были опрошены находившиеся на месте очевидцы. С их слов, компания молодых людей с криками пробежала по площади, далее они скрылись&quot;, — говорится в публикации.Как отметили в полиции, медицинские учреждения не сообщали, что к ним доставили пострадавших. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливают участников, после чего примут решение в установленном законом порядке.
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ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске

Полиция выясняет обстоятельства и устанавливает участников инцидента в Ногинске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
Минувшей ночью в некоторых Telegram-каналах писали о массовой драке в Ногинске. В ведомстве пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей в центре города.
«

"Прибывшими сотрудниками полиции были опрошены находившиеся на месте очевидцы. С их слов, компания молодых людей с криками пробежала по площади, далее они скрылись", — говорится в публикации.

Как отметили в полиции, медицинские учреждения не сообщали, что к ним доставили пострадавших. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливают участников, после чего примут решение в установленном законом порядке.
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ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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