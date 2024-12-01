https://ria.ru/20241201/noginsk-1986695532.html
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске - РИА Новости, 01.12.2024
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:04
2024-12-01T09:04
2024-12-01T15:47
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.Минувшей ночью в некоторых Telegram-каналах писали о массовой драке в Ногинске. В ведомстве пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей в центре города."Прибывшими сотрудниками полиции были опрошены находившиеся на месте очевидцы. С их слов, компания молодых людей с криками пробежала по площади, далее они скрылись", — говорится в публикации.Как отметили в полиции, медицинские учреждения не сообщали, что к ним доставили пострадавших. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливают участников, после чего примут решение в установленном законом порядке.
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ногинск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске
Полиция выясняет обстоятельства и устанавливает участников инцидента в Ногинске