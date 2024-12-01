https://ria.ru/20241201/noginsk-1986695532.html

Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске

Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске - РИА Новости, 01.12.2024

Полиция проверяет сообщения о массовой драке в Ногинске

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:04

2024-12-01T09:04

2024-12-01T15:47

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре Ногинска, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.Минувшей ночью в некоторых Telegram-каналах писали о массовой драке в Ногинске. В ведомстве пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей в центре города."Прибывшими сотрудниками полиции были опрошены находившиеся на месте очевидцы. С их слов, компания молодых людей с криками пробежала по площади, далее они скрылись", — говорится в публикации.Как отметили в полиции, медицинские учреждения не сообщали, что к ним доставили пострадавших. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливают участников, после чего примут решение в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20241122/arest-1985254418.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)