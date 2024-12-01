https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах - РИА Новости, 01.12.2024

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах

Мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, которые загружают в гаджеты вредоносный код, для сбора... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T07:29

2024-12-01T07:29

2024-12-01T07:29

алла храпунова

спецпроекты

общество

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, которые загружают в гаджеты вредоносный код, для сбора персональных данных людей, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Храпунова рассказала, что мошенники часто используют в своих схемах рассылки в мессенджерах: это могут быть сообщения с вредоносными ссылками, сфабрикованным текстом, а также с вложениями в виде фото или картинок. "Многие обмениваются практически ежедневно картинками – открытками с расширением gift. При нажатии картинка "оживает", становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку", - отметила она. Кроме того, небезопасными могут быть и картинки уменьшенного размера, которые требуют увеличения, чтобы понять, что на них изображено. "Просмотр изображения может перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит", - подчеркнула Храпунова. По словам эксперта, не стоит доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей, однако зараженные картинки и фото часто приходят и от знакомых контактов – это может быть следствием взлома их аккаунта в мессенджере. "Важно быть бдительным и при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что во вложении. Элементарные правила цифровой гигиены помогут защитить свое устройство от внешних угроз и утечек чувствительных данных", - добавила она.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова, спецпроекты, общество