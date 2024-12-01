https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html

Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области

Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.12.2024

Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного полевого боекомплекта ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:06

2024-12-01T15:06

2024-12-01T15:06

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного полевого боекомплекта ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. Как уточнили в министерстве, разведчики выявили замаскированный полевой боекомплект противника в лесистой местности с помощью БПЛА. "После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боеприпасов противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север", - говорится в сообщении ведомства.

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Уничтожение дроном замаскированного полевого боекомплекта ВСУ в Харьковской области Замаскированный полевой боекомплект подразделения ВСУ в Харьковской области уничтожен расчетом FPV-дрона группировки войск «Север». 2024-12-01T15:06 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина