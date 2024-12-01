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Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области
Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.12.2024
Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного полевого боекомплекта ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:06
2024-12-01T15:06
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного полевого боекомплекта ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. Как уточнили в министерстве, разведчики выявили замаскированный полевой боекомплект противника в лесистой местности с помощью БПЛА. "После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боеприпасов противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север", - говорится в сообщении ведомства.
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Уничтожение дроном замаскированного полевого боекомплекта ВСУ в Харьковской области
Замаскированный полевой боекомплект подразделения ВСУ в Харьковской области уничтожен расчетом FPV-дрона группировки войск «Север».
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного полевого боекомплекта ВСУ

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированного полевого боекомплекта ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области.
Как уточнили в министерстве, разведчики выявили замаскированный полевой боекомплект противника в лесистой местности с помощью БПЛА.
"После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боеприпасов противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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