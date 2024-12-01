https://ria.ru/20241201/merkel-1986713126.html

В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии

В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии - РИА Новости, 01.12.2024

В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии

Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:45

2024-12-01T12:45

2024-12-01T12:45

германия

россия

дмитрий песков

ангела меркель

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы ее слушают, рассказал в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что, будучи по-прежнему одной из самых тяжеловесных фигур в политике, хотя она уже на пенсии, но все-таки, наверное, ее авторитет по-прежнему лидирует среди германских политиков. Конечно, ее слово в такой сложной ситуации дорогого стоит. Поэтому, конечно, немцы, наверное, слушают ее и смотрят на нее", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html

германия

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Ольга Фомченкова

германия, россия, дмитрий песков, ангела меркель, павел зарубин, в мире