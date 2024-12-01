https://ria.ru/20241201/merkel-1986713126.html
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии
Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:45
2024-12-01T12:45
2024-12-01T12:45
германия
россия
дмитрий песков
ангела меркель
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_0:45:2056:1202_1920x0_80_0_0_0e28adc35e2af6d5c212bdc2d4a3202e.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы ее слушают, рассказал в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что, будучи по-прежнему одной из самых тяжеловесных фигур в политике, хотя она уже на пенсии, но все-таки, наверное, ее авторитет по-прежнему лидирует среди германских политиков. Конечно, ее слово в такой сложной ситуации дорогого стоит. Поэтому, конечно, немцы, наверное, слушают ее и смотрят на нее", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_1:0:1716:1286_1920x0_80_0_0_bb8f7781c7bf265abba9686b1386094d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, дмитрий песков, ангела меркель, павел зарубин, в мире
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Ангела Меркель, Павел Зарубин, В мире
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии
Песков: авторитет Меркель в Германии очень высок, поэтому немцы слушают ее