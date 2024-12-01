Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/merkel-1986713126.html
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии
Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:45
2024-12-01T12:45
германия
россия
дмитрий песков
ангела меркель
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_0:45:2056:1202_1920x0_80_0_0_0e28adc35e2af6d5c212bdc2d4a3202e.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы ее слушают, рассказал в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что, будучи по-прежнему одной из самых тяжеловесных фигур в политике, хотя она уже на пенсии, но все-таки, наверное, ее авторитет по-прежнему лидирует среди германских политиков. Конечно, ее слово в такой сложной ситуации дорогого стоит. Поэтому, конечно, немцы, наверное, слушают ее и смотрят на нее", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_1:0:1716:1286_1920x0_80_0_0_bb8f7781c7bf265abba9686b1386094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, дмитрий песков, ангела меркель, павел зарубин, в мире
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Ангела Меркель, Павел Зарубин, В мире
В Кремле объяснили популярность Меркель в Германии

Песков: авторитет Меркель в Германии очень высок, поэтому немцы слушают ее

© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Авторитет бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по-прежнему лидирует среди политиков Германии, в нынешней сложной ситуации ее слово дорогого стоит, поэтому немцы ее слушают, рассказал в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что, будучи по-прежнему одной из самых тяжеловесных фигур в политике, хотя она уже на пенсии, но все-таки, наверное, ее авторитет по-прежнему лидирует среди германских политиков. Конечно, ее слово в такой сложной ситуации дорогого стоит. Поэтому, конечно, немцы, наверное, слушают ее и смотрят на нее", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Меркель назвала политика, по которому скучает
28 ноября, 22:18
 
ГерманияРоссияДмитрий ПесковАнгела МеркельПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала