https://ria.ru/20241201/kurenie-1986699435.html

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения - РИА Новости, 01.12.2024

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения

Госдума приступила к рассмотрению проектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:33

2024-12-01T09:33

2024-12-01T09:33

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

госдума рф

курение

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению проектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции", - написал он. Председатель Госдумы уточнил, что речь в законопроектах идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе. Он отметил, что их употребление может привести к серьёзным заболеваниям. "Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - отметил Володин. Он подчеркнул, что законопроектами предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства: для физических лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей), для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей). "В случае неоднократного нарушения вводится уголовная ответственность. Кроме этого, предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанной выше продукцией и изделиями", - заключил он. В ноябре Володин отмечал, что принятых ранее решений недостаточно, и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. Он призвал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.

https://ria.ru/20241109/zhaloba-1982782915.html

https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html

https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, курение, россия