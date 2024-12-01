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Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения - РИА Новости, 01.12.2024
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09:33 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/kurenie-1986699435.html
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения - РИА Новости, 01.12.2024
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения
Госдума приступила к рассмотрению проектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:33
2024-12-01T09:33
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
курение
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению проектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции", - написал он. Председатель Госдумы уточнил, что речь в законопроектах идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе. Он отметил, что их употребление может привести к серьёзным заболеваниям. "Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - отметил Володин. Он подчеркнул, что законопроектами предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства: для физических лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей), для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей). "В случае неоднократного нарушения вводится уголовная ответственность. Кроме этого, предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанной выше продукцией и изделиями", - заключил он. В ноябре Володин отмечал, что принятых ранее решений недостаточно, и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. Он призвал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.
https://ria.ru/20241109/zhaloba-1982782915.html
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, курение, россия
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Курение, Россия
Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от курения

Володин: ГД приступила к рассмотрению законопроектов о защите детей от курения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению проектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции", - написал он.
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Председатель Госдумы уточнил, что речь в законопроектах идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе. Он отметил, что их употребление может привести к серьёзным заболеваниям.
"Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - отметил Володин.
Он подчеркнул, что законопроектами предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для их производства: для физических лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас от 40 до 60 тысяч рублей), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас от 150 до 300 тысяч рублей), для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (сейчас от 400 до 600 тысяч рублей).
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"В случае неоднократного нарушения вводится уголовная ответственность. Кроме этого, предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли указанной выше продукцией и изделиями", - заключил он.
В ноябре Володин отмечал, что принятых ранее решений недостаточно, и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. Он призвал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.
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