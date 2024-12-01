https://ria.ru/20241201/kofe-1986699785.html

Россиян предупредили о подорожании кофе в 2025 году

Россиян предупредили о подорожании кофе в 2025 году - РИА Новости, 01.12.2024

Россиян предупредили о подорожании кофе в 2025 году

В следующем году кофе может подорожать на четверть из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:41

2024-12-01T09:41

2024-12-01T11:50

экономика

бразилия

вьетнам

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В следующем году кофе может подорожать на четверть из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <…> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится и она может оказаться выше на 20-25 процентов", — сказал он. По словам собеседника агентства, все производство кофе в мире делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Крупнейший мировой производитель — Бразилия — удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Но на рынок влияют проблемы, связанные с засухой в Бразилии. А во Вьетнаме, крупнейшем в мире производителе робусты, из-за тайфунов и редких дождей также прогнозируется сокращение урожая кофе. Если раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, то теперь она практически сравнялась по ценам с арабикой, добавил Тренин. Что касается Бразилии, то с апреля уровень осадков в основных регионах выращивания кофе остается значительно ниже среднего, что негативно сказывается на прогнозах производства.Опасения по поводу засушливого периода и ограниченные запасы приводят к смещению баланса спроса и предложения, и это также поддерживает рост цен на кофе. Кроме того, на российском рынке дополнительный негативный фактор создает снижение курса рубля к доллару. В результате российские потребители, скорее всего, продолжат сталкиваться со значительным увеличением цен на кофе, заключил эксперт. На этой неделе стоимость зерен кофе на бирже продолжила бить многолетние рекорды: так, январские фьючерсы на робусту 28 ноября подскочили выше 5,5 тысячи долларов за тонну — такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года. Арабика при этом дорожала выше 7,3 тысячи долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.

https://ria.ru/20241009/kofe-1928119927.html

https://ria.ru/20240917/kofe-1973085597.html

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вьетнам

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экономика, бразилия, вьетнам, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)