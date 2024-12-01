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Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ - РИА Новости, 01.12.2024
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08:59 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html
Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ
Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ - РИА Новости, 01.12.2024
Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ
Китай изучает способы ослабления воздействия западных санкций на примере России, опасаясь введения похожих мер против КНР из-за конфликта вокруг Тайваня,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:59
2024-12-01T08:59
в мире
китай
россия
тайвань
евросоюз
сша
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Китай изучает способы ослабления воздействия западных санкций на примере России, опасаясь введения похожих мер против КНР из-за конфликта вокруг Тайваня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Межведомственная группа, созданная Китаем в течение нескольких месяцев после... (начала СВО - ред.), изучает влияние санкций и регулярно пишет отчеты для руководства страны... Цель - извлечь уроки о том, как ослабить их (санкции - ред.), особенно в случае если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести похожие санкции против Китая", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что для этой цели китайские чиновники периодически посещают Москву, где якобы встречаются с представителями ведомств, которые принимают меры по противодействию санкциям. При этом источники отметили, что наличие подобной межведомственной группы в КНР не означает, что Китай "готовит вторжение", скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономических последствий для страны. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html
https://ria.ru/20240929/sanktsii-1975315272.html
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в мире, китай, россия, тайвань, евросоюз, сша
В мире, Китай, Россия, Тайвань, Евросоюз, США
Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ

WSJ: Китай изучает способы ослабления влияния западных санкций на примере России

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Китай изучает способы ослабления воздействия западных санкций на примере России, опасаясь введения похожих мер против КНР из-за конфликта вокруг Тайваня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Межведомственная группа, созданная Китаем в течение нескольких месяцев после... (начала СВО - ред.), изучает влияние санкций и регулярно пишет отчеты для руководства страны... Цель - извлечь уроки о том, как ослабить их (санкции - ред.), особенно в случае если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести похожие санкции против Китая", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Собеседники издания утверждают, что для этой цели китайские чиновники периодически посещают Москву, где якобы встречаются с представителями ведомств, которые принимают меры по противодействию санкциям.
При этом источники отметили, что наличие подобной межведомственной группы в КНР не означает, что Китай "готовит вторжение", скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономических последствий для страны.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
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Китай призвал страны противостоять незаконным санкциям и блокадам
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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