https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ

Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ - РИА Новости, 01.12.2024

Китай изучает способы ослабления санкций на примере России, пишет WSJ

Китай изучает способы ослабления воздействия западных санкций на примере России, опасаясь введения похожих мер против КНР из-за конфликта вокруг Тайваня,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:59

2024-12-01T08:59

2024-12-01T08:59

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китай

россия

тайвань

евросоюз

сша

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Китай изучает способы ослабления воздействия западных санкций на примере России, опасаясь введения похожих мер против КНР из-за конфликта вокруг Тайваня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Межведомственная группа, созданная Китаем в течение нескольких месяцев после... (начала СВО - ред.), изучает влияние санкций и регулярно пишет отчеты для руководства страны... Цель - извлечь уроки о том, как ослабить их (санкции - ред.), особенно в случае если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести похожие санкции против Китая", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что для этой цели китайские чиновники периодически посещают Москву, где якобы встречаются с представителями ведомств, которые принимают меры по противодействию санкциям. При этом источники отметили, что наличие подобной межведомственной группы в КНР не означает, что Китай "готовит вторжение", скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономических последствий для страны. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html

https://ria.ru/20240929/sanktsii-1975315272.html

https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html

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в мире, китай, россия, тайвань, евросоюз, сша