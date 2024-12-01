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В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда - РИА Новости, 01.12.2024
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда
Выпущенный из Йемена снаряд перехвачен израильской авиацией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:48
2024-12-01T07:48
2024-12-01T07:48
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Выпущенный из Йемена снаряд перехвачен израильской авиацией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в центральных районах Израиля объявлялась воздушная тревога из-за пуска из Йемена. "Один снаряд, выпущенный из Йемена, был перехвачен ВВС Израиля до его захода на территорию Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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в мире, йемен, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда
ЦАХАЛ заявила, что выпущенный из Йемена снаряд перехвачен авиацией