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В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда - РИА Новости, 01.12.2024
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07:48 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/izrail-1986690408.html
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда - РИА Новости, 01.12.2024
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда
Выпущенный из Йемена снаряд перехвачен израильской авиацией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:48
2024-12-01T07:48
в мире
йемен
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Выпущенный из Йемена снаряд перехвачен израильской авиацией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в центральных районах Израиля объявлялась воздушная тревога из-за пуска из Йемена. "Один снаряд, выпущенный из Йемена, был перехвачен ВВС Израиля до его захода на территорию Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20241130/izrail-1986616527.html
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в мире, йемен, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили о перехвате выпущенного из Йемена снаряда

ЦАХАЛ заявила, что выпущенный из Йемена снаряд перехвачен авиацией

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Выпущенный из Йемена снаряд перехвачен израильской авиацией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в центральных районах Израиля объявлялась воздушная тревога из-за пуска из Йемена.
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"Один снаряд, выпущенный из Йемена, был перехвачен ВВС Израиля до его захода на территорию Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
 
В миреЙеменИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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